У Раді хочуть офіційно визнати політичний режим в Росії як рашизм
Понеділок, 13 березня 2023, 19:35
У Верховній Раді зареєстрували заяву, якою пропонується офіційно визначити політичний режим Росії "рашизмом".
Джерело: сайт Верховної Ради, законопроєкт №9101
Деталі: Зокрема, парламентарі внесли у Раду проєкт постанови про заяву ВРУ "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".
Станом на вечір 13 березня заяву передали на розгляд керівництву парламенту.
Поки що на сайті Ради немає тексту самої заяви.
Рашизм - це гра слів, що поєднує слова "фашизм" та "Росія". Російських загарбників зачасту в Україні називають "рашистами".
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- 12 травня 2022 року комітет ВРУ підтримав ініціативу українських науковців, журналістів, політологів, усього громадянського суспільства щодо визнання терміну "рашизм" на національному та міжнародному рівнях.