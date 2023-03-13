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У Раді хочуть офіційно визнати політичний режим в Росії як рашизм

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 19:35
У Раді хочуть офіційно визнати політичний режим в Росії як рашизм
фото із сайту ВР

У Верховній Раді зареєстрували заяву, якою пропонується офіційно визначити політичний режим Росії "рашизмом".

Джерело: сайт Верховної Ради, законопроєкт №9101

Деталі: Зокрема, парламентарі внесли у Раду проєкт постанови про заяву ВРУ  "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

Станом на вечір 13 березня заяву передали на розгляд керівництву парламенту. 

Поки що на сайті Ради немає тексту самої заяви.

Рашизм - це гра слів, що поєднує слова "фашизм" та "Росія". Російських загарбників зачасту в Україні називають "рашистами".

Нагадаємо: 

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Теми: РосіявійнаВерховна Рада
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