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В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм

Алена МазуренкоПонедельник, 13 марта 2023, 19:35
В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм
фото из сайта ВР

В Верховной Раде зарегистрировали заявление, которым предлагается официально определить политический режим России "рашизмом".

Источник: сайт Верховной Рады, законопроект №9101

Детали: В частности, парламентарии внесли в Раду проект постановления о заявлении ВРУ "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических".

По состоянию на вечер 13 марта заявление передали на рассмотрение руководству парламента.

Пока что на сайте Рады нет текста самого заявления.

Рашизм - это игра слов, объединяющая слова "фашизм" и "Россия". Российских захватчиков часто в Украине называют "рашистами".

Напомним:

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  • 12 мая 2022 года комитет ВРУ поддержал инициативу украинских ученых, журналистов, политологов, всего гражданского общества о признании термина "рашизм" на национальном и международном уровнях.

Темы: РосcиявойнаВерховная Рада
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