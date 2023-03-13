В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм

В Верховной Раде зарегистрировали заявление, которым предлагается официально определить политический режим России "рашизмом".

Источник: сайт Верховной Рады, законопроект №9101

Детали: В частности, парламентарии внесли в Раду проект постановления о заявлении ВРУ "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических".

По состоянию на вечер 13 марта заявление передали на рассмотрение руководству парламента.

Пока что на сайте Рады нет текста самого заявления.

Рашизм - это игра слов, объединяющая слова "фашизм" и "Россия". Российских захватчиков часто в Украине называют "рашистами".

Напомним:

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