Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм

Алена МазуренкоПонедельник, 13 марта 2023, 18:35
В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм
фото из сайта ВР

В Верховной Раде зарегистрировали заявление, которым предлагается официально определить политический режим России "рашизмом".

Источник: сайт Верховной Рады, законопроект №9101

Детали: В частности, парламентарии внесли в Раду проект постановления о заявлении ВРУ "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических".

Реклама:

По состоянию на вечер 13 марта заявление передали на рассмотрение руководству парламента.

Пока что на сайте Рады нет текста самого заявления.

Рашизм - это игра слов, объединяющая слова "фашизм" и "Россия". Российских захватчиков часто в Украине называют "рашистами".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 12 мая 2022 года комитет ВРУ поддержал инициативу украинских ученых, журналистов, политологов, всего гражданского общества о признании термина "рашизм" на национальном и международном уровнях.

Темы: РосcиявойнаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: