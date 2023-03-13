В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм
Понедельник, 13 марта 2023, 19:35
В Верховной Раде зарегистрировали заявление, которым предлагается официально определить политический режим России "рашизмом".
Источник: сайт Верховной Рады, законопроект №9101
Детали: В частности, парламентарии внесли в Раду проект постановления о заявлении ВРУ "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических".
По состоянию на вечер 13 марта заявление передали на рассмотрение руководству парламента.
Пока что на сайте Рады нет текста самого заявления.
Рашизм - это игра слов, объединяющая слова "фашизм" и "Россия". Российских захватчиков часто в Украине называют "рашистами".
Напомним:
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- 12 мая 2022 года комитет ВРУ поддержал инициативу украинских ученых, журналистов, политологов, всего гражданского общества о признании термина "рашизм" на национальном и международном уровнях.