Росія готова продовжити "зернову угоду", але тільки на 60 днів

Російська делегація після переговорів із високопосадовцями ООН в понеділок заявила про прийнятність продовження "зернової угоди", але тільки на 60 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву заступника глави МЗС РФ Сергєя Вершиніна.

"Російська сторона, наголошуючи на "пакетному" характері запропонованих Генсекретарем ООН Гутеррешем Стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження "чорноморської ініціативи" після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів", - сказано у заяві.

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Вершинін сказав, що подальша позиція РФ визначатиметься "залежно від реального, не на словах, а на ділі, прогресу з нормалізації нашого сільгоспекспорту, включно з банківськими платежами, транспортною логістикою, страховками, "розморожуванням" фінансової діяльності та постачанням аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса".

За його словами, розмова з представниками ООН підтвердила, що "якщо комерційне вивезення української продукції здійснюється стійкими темпами, приносячи чималий прибуток Києву, то на шляху російських сільгоспекспортерів, як і раніше, зберігаються бар'єри".

"Заявлені Вашингтоном, Брюсселем і Лондоном санкційні вилучення для продовольства і добрив на ділі не працюють", - сказав заступник міністра закордонних справ РФ.

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Так звана "зернова угода" була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок.

У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів. Термін дії угоди закінчується 18 березня.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у неділю, що він вірить у продовження дії угоди після 18 березня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час візиту до Києва також висловився за продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.