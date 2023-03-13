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Россия готова продлить "зерновую сделку", но только на 60 дней

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 19:38

Российская делегация после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН в понедельник заявила о приемлемости продолжения "зерновой сделки", но только на 60 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина. 

"Российская сторона, подчеркивая "пакетный" характер предложенных Генсекретарем ООН Гутерришем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продолжения "черноморской инициативы" после окончания второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - говорится в заявлении.

Вершинин сказал, что дальнейшая позиция РФ будет определяться "в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, "размораживание" финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса".

По его словам, разговор с представителями ООН подтвердил, что "если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры".

"Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", - сказал замминистра иностранных дел РФ.

Так называемая "зерновая сделка" была впервые заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она позволила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок.

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В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней. Срок действия соглашения истекает 18 марта. 

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье, что он верит в продление действия соглашения после 18 марта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев также высказался за продление действия Черноморской зерновой инициативы.

Темы: Росcиязерноторговля
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