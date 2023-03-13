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В уряді Сербії раптом запропонували якнайшвидше запровадити санкції проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 19:53

Міністр економіки Сербії Раде Башта в понеділок закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Башта написав в Instagram.

"Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти Росії, й це стає все більш нестерпним. Як міністр економіки, я не можу прийняти те, як багато тиску чиниться на президента, Александара Вучича, а ми мовчимо", – зазначив сербський урядовець.

"Саме тому я підтримую запровадження санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті держави й національних інтересів, і я повністю йому довіряю. Тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів висловитись із цього питання", – додав він.

Наразі прокоментувати заяву Башти встиг лише міністр без портфеля уряду Сербії Джордже Миличевич: він почав виправдовуватись, чому поставив вподобання допису колеги про санкції.

"Не я особисто керую акаунтом в Instagram і, як уже неодноразово казав публічно, не розумію, як працюють соціальні мережі. Це було вчинене партійним активістом, який помилково, побачивши фото мого колеги з уряду, поставив уподобайку, не прочитавши, що написано нижче", – заявив Миличевич.

Крім того, заяву Башти вже засудила партія "Об’єднана Сербія", яка перебуває в урядовій коаліції із Сербською прогресивною партією Вучича. Її лідер Драган Маркович заявив у понеділок, що запровадження санкцій проти РФ не припинить війну в Україні, а війну потрібно завершити за столом переговорів.

ВІДЕО ДНЯ

Лише кілька днів тому, нагадаємо, сербський президент Александар Вучич заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Теми: СербіясанкціїРосія
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