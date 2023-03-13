В уряді Сербії раптом запропонували якнайшвидше запровадити санкції проти РФ

Міністр економіки Сербії Раде Башта в понеділок закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Башта написав в Instagram.

"Наша країна вже платить велику ціну через відмову запровадити санкції проти Росії, й це стає все більш нестерпним. Як міністр економіки, я не можу прийняти те, як багато тиску чиниться на президента, Александара Вучича, а ми мовчимо", – зазначив сербський урядовець.

"Саме тому я підтримую запровадження санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті держави й національних інтересів, і я повністю йому довіряю. Тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів висловитись із цього питання", – додав він.

Наразі прокоментувати заяву Башти встиг лише міністр без портфеля уряду Сербії Джордже Миличевич: він почав виправдовуватись, чому поставив вподобання допису колеги про санкції.

"Не я особисто керую акаунтом в Instagram і, як уже неодноразово казав публічно, не розумію, як працюють соціальні мережі. Це було вчинене партійним активістом, який помилково, побачивши фото мого колеги з уряду, поставив уподобайку, не прочитавши, що написано нижче", – заявив Миличевич.

Крім того, заяву Башти вже засудила партія "Об’єднана Сербія", яка перебуває в урядовій коаліції із Сербською прогресивною партією Вучича. Її лідер Драган Маркович заявив у понеділок, що запровадження санкцій проти РФ не припинить війну в Україні, а війну потрібно завершити за столом переговорів.

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Лише кілька днів тому, нагадаємо, сербський президент Александар Вучич заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.