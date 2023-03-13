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В правительстве Сербии вдруг предложили как можно быстрее ввести санкции против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 19:53

Министр экономики Сербии Раде Башта в понедельник призвал к скорейшему введению санкций против России, поскольку страна находится под огромным давлением, а полномасштабная война в Украине вряд ли завершится быстро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Башта написал в Instagram.

"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым. Как министр экономики, я не могу принять то, как много давления оказывается на президента, Александара Вучича, а мы молчим", - отметил сербский чиновник.

"Именно поэтому я поддерживаю введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государства и национальных интересов, и я полностью ему доверяю. Поэтому прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", - добавил он.

Сейчас прокомментировать заявление Башты успел только министр без портфеля правительства Сербии Джордже Миличевич: он начал оправдываться, почему поставил предпочтение сообщению коллеги о санкциях.

"Не я лично руковожу аккаунтом в Instagram и, как уже неоднократно говорил публично, не понимаю, как работают социальные сети. Это было совершено партийным активистом, который по ошибке, увидев фото моего коллеги из правительства, поставил лайк, не прочитав, что написано ниже", - заявил Миличевич.

Кроме того, заявление Башты уже осудила партия "Объединенная Сербия", которая находится в правительственной коалиции с Сербской прогрессивной партией Вучича. Ее лидер Драган Маркович заявил в понедельник, что введение санкций против РФ не прекратит войну в Украине, а войну нужно завершить за столом переговоров.

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Всего несколько дней назад, напомним, сербский президент Александар Вучич заявил, что не может "поклясться", что Сербия когда-то не введет санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Темы: СербиясанкцииРосcия
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