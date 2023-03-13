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Піротехніки та цивільний підірвались на боєприпасах РФ на Херсонщині: є загиблий

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 березня 2023, 19:01
Піротехніки та цивільний підірвались на боєприпасах РФ на Херсонщині: є загиблий
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTYIMAGES

Піротехніки ДСНС та цивільний підірвалися на російських боєприпасах у селі Посад-Покровське Херсонської області, цивільний загинув.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Дослівно: "Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас. 

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Цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий мешканець – він знаходився у автомобілі. Чоловік загинув на місці".

Деталі: Травмованих рятувальників госпіталізували. Всі постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

Теми: Херсонська областьДСНСрозмінуванняжертви
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