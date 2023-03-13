Пиротехники и гражданский подорвались на боеприпасах РФ на Херсонщине: есть погибший
Понедельник, 13 марта 2023, 19:01
Пиротехники ГСЧС и гражданский подорвались на российских боеприпасах в селе Посад-Покровское Херсонской области, гражданский погиб.
Источник: пресс-служба Херсонской ОВА
Дословно: "Специалисты-взрывотехники прибыли на Херсонщину из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминирующих работ взорвался боеприпас.
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В этот же день на противотанковой мине подорвался в поле местный житель – он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте".
Детали: Травмированных спасателей госпитализировали. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.