Пиротехники и гражданский подорвались на боеприпасах РФ на Херсонщине: есть погибший

Пиротехники ГСЧС и гражданский подорвались на российских боеприпасах в селе Посад-Покровское Херсонской области, гражданский погиб.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА

Дословно: "Специалисты-взрывотехники прибыли на Херсонщину из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминирующих работ взорвался боеприпас.

В этот же день на противотанковой мине подорвался в поле местный житель – он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте".

Детали: Травмированных спасателей госпитализировали. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.