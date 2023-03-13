Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС визнали кадровий голод і створюють систему добору послів "з-поза системи"

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 20:09

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок оголосив про створення у відомстві системи з пошуку кандидатур на посади послів, які також залучатимуться з-за меж дипломатичної системи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

За словами Кулеби, нині понад два десятки країн перебувають без українських послів через проблему кадрового голоду.

"Я переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу посла України", – вважає міністр.

"Тому ми йдемо на безпрецедентний крок - створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду Посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії", – додав він.

Очільник МЗС вважає, що відкритий пошук послів дозволить "розширити горизонти" системи й дасть гідним кандидатам можливість "спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми".

"Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок", – зауважив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що в останні роки в Україні вже застосовували практику призначення послами людей, які не походять із дипломатичної служби. У лютому 2021 року, приміром, колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова стала послом у США.

Крім того, очікується, що посольство України у Швейцарії очолить колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а в Болгарії – Олеся Ілащук, яка не мала дипломатичного досвіду до призначення.

Теми: МЗСКулеба Дмитродипломатичні відносиниробота
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапаСуботній ранок почався з повітряної тривоги по всій Україні

Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден

Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"

За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли 10 мільйонів застави

Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність

Кремль про ордер на арешт Путіна: Сама постановка питання неприйнятна

Усі новини...
МЗС
В МЗС відреагували на недружні заяви керівництва Грузії щодо України
Кулеба про нічну атаку РФ: Жодної військової мети, просто російське варварство
МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля
Останні новини
11:27
фотоКосмічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику
11:06
В АРМА передали активи російського бізнесмена на понад 1 мільярд
10:47
фотоСмертельна ДТП з двома автобусами сталася на Прикарпатті
10:22
У Придністров'ї заявили про арешт ще двох причетних до попередженого "теракту"
10:04
Твіттер відкриє вихідний код, який використовує для рекомендацій твітів – Маск
09:49
Три "Шахеди" вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА
09:30
Розвідка Британії розповіла, що може стояти за планами РФ про зміну призовного віку
09:14
мапаСуботній ранок почався з повітряної тривоги по всій Україні
08:54
Окупанти шукають "партизанів та диверсантів" на Луганщині – ОВА
08:28
Ще майже 900 росіян знищені в Україні
Усі новини...