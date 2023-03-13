В МЗС визнали кадровий голод і створюють систему добору послів "з-поза системи"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок оголосив про створення у відомстві системи з пошуку кандидатур на посади послів, які також залучатимуться з-за меж дипломатичної системи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

За словами Кулеби, нині понад два десятки країн перебувають без українських послів через проблему кадрового голоду.

"Я переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу посла України", – вважає міністр.

"Тому ми йдемо на безпрецедентний крок - створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду Посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії", – додав він.

Очільник МЗС вважає, що відкритий пошук послів дозволить "розширити горизонти" системи й дасть гідним кандидатам можливість "спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми".

"Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок", – зауважив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що в останні роки в Україні вже застосовували практику призначення послами людей, які не походять із дипломатичної служби. У лютому 2021 року, приміром, колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова стала послом у США.

Крім того, очікується, що посольство України у Швейцарії очолить колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а в Болгарії – Олеся Ілащук, яка не мала дипломатичного досвіду до призначення.