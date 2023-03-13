В МИД признали кадровый голод и создают систему отбора послов "вне системы"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник объявил о создании в ведомстве системы по поиску кандидатур на должности послов, которые также будут привлекаться из-за пределов дипломатической системы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

По словам Кулебы, сейчас более двух десятков стран находятся без украинских послов из-за проблемы кадрового голода.

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"Я убежден, что в Украине есть сильные и профессиональные люди. Проблема лишь в том, что или а) мы их еще не нашли, или б) они сами еще не узнали о возможности взяться за сверхсложную, но чрезвычайно необходимую, работу посла Украины", - считает министр.

"Поэтому мы идем на беспрецедентный шаг - создаем открытый механизм, который позволяет и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность Посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе "Вакансии", - добавил он.

Глава МИД считает, что открытый поиск послов позволит "расширить горизонты" системы и даст достойным кандидатам возможность "попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институциональные механизмы".

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"Особый фокус сейчас на странах Африки. Подача в эти страны автоматически повышает шансы. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей, я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива в отношении карьерного роста женщин", - отметил Кулеба.

Отметим, что в последние годы в Украине уже применяли практику назначения послами людей, которые не происходят из дипломатической службы. В феврале 2021 года, например, бывший министр финансов Оксана Маркарова стала послом в США.

Кроме того, ожидается, что посольство Украины в Швейцарии возглавит бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а в Болгарии - Олеся Илащук, которая не имела дипломатического опыта до назначения.