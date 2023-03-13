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Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 19:27

Новий президент Чехії Петр Павел вважає, що можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її членство в Організації Північноатлантичного договору.

Про це, як пише "Європейська правда", Павел сказав в інтерв’ю агенції ČTK.

За словами чеського президента, багато країн ЄС погоджуються з тим, що Україну слід запросити до блоку якнайшвидше. Про це свідчить той факт, що низка посадовців ЄС відвідали країну, яка зазнала російського вторгнення.

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"Я думаю, що членство України або будь-якої країни в Європейському Союзі завжди можна краще пояснити тим, хто цього не хоче, як економічний, соціальний, культурний крок, а не як військовий. Безумовно, можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її вступ до НАТО", – вважає він.

На думку Павела, повоєнна відбудова України, яка не обов'язково має розпочатися після завершення повномасштабної війни, також може допомогти наблизити її до ЄС.

Президент Чехії окремо підкреслив, що вважає важливим бути на боці України не тільки на словах, але й через матеріальну чи фінансову допомогу.

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"Це єдине, що може не тільки підтримати бойовий дух українських солдатів, але й українського суспільства, який поки що надзвичайно високий… Якщо наші власні громадяни не бачитимуть сенсу допомагати Україні, якщо вони не сприйматимуть це як допомогу собі, то нам буде важко підтримувати темпи допомоги", – додав він.

Нагадаємо, що ще в лютому тоді обраний президент Чехії висловив думку, що Північноатлантичному альянсу варто розглянути прийняття України до свого складу одразу після завершення війни.

Тоді Павел зауважив, що з точки зору технічної сумісності Україна вже виконала "домашнє завдання", а ЗСУ мають цінний досвід реальної війни, так само Україна є повністю сумісною з НАТО з точки зору цінностей і довгострокових стратегічних інтересів, і єдина проблема, що залишається, – триваюча війна, тому що прийняття України раніше загрожує прямим зіткненням Альянсу з Росією.

Теми: ЧехіяЄСНАТОпрезидент
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