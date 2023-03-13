Президент Чехии: вступление Украины в ЕС не будет таким противоречивым, как в НАТО

Новый президент Чехии Петр Павел считает, что возможное вступление Украины в Европейский Союз не вызовет столько споров, как рассмотрение вопроса о ее членстве в Организации Североатлантического договора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Павел сказал в интервью агентству ČTK.

По словам чешского президента, многие страны ЕС соглашаются с тем, что Украину следует пригласить в блок как можно быстрее. Об этом свидетельствует тот факт, что ряд должностных лиц ЕС посетили страну, которая подверглась российскому вторжению.

Реклама:

"Я думаю, что членство Украины или любой страны в Европейском Союзе всегда можно лучше объяснить тем, кто этого не хочет, как экономический, социальный, культурный шаг, а не как военный. Безусловно, возможное вступление Украины в Европейский Союз не вызовет столько споров, как рассмотрение вопроса о ее вступлении в НАТО", - считает он.

По мнению Павела, послевоенное восстановление Украины, которое не обязательно должно начаться после завершения полномасштабной войны, также может помочь приблизить ее к ЕС.

Президент Чехии отдельно подчеркнул, что считает важным быть на стороне Украины не только на словах, но и через материальную или финансовую помощь.

ВИДЕО ДНЯ

"Это единственное, что может не только поддержать боевой дух украинских солдат, но и украинского общества, который пока чрезвычайно высок... Если наши собственные граждане не будут видеть смысла помогать Украине, если они не будут воспринимать это как помощь себе, то нам будет трудно поддерживать темпы помощи", - добавил он.

Напомним, что еще в феврале тогда избранный президент Чехии высказал мнение, что Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть принятие Украины в свой состав сразу после завершения войны.

Тогда Павел отметил, что с точки зрения технической совместимости Украина уже выполнила "домашнее задание", а ВСУ имеют ценный опыт реальной войны, так же Украина полностью совместима с НАТО с точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, и единственная остающаяся проблема - продолжающаяся война, потому что принятие Украины раньше грозит прямым столкновением Альянса с Россией.