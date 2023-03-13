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Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 19:35

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що своєю позицією щодо продовження дії "зернової угоди" тільки на 60 днів Росія порушує домовленості.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - заявив Кубраков у своєму Twitter.

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Міністр додав, що Київ чекає на офіційну позицію з цього приводу ООН та Туреччини як гарантів ініціативи.

Російська делегація після переговорів із високопосадовцями ООН 13 березня заявила про прийнятність продовження "зернової угоди", але тільки на 60 днів.

Так звана "зернова угода" була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок.

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У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів. Термін дії угоди закінчується 18 березня. 

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у неділю, що він вірить у продовження дії угоди після 18 березня.

Теми: КубраковзерноРосіяторгівля
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