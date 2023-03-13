Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 20:35

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что своей позицией о продлении действия "зернового соглашения" только на 60 дней Россия нарушает договоренности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", - заявил Кубраков в своем Twitter.

Министр добавил, что Киев ждет официальной позиции по этому поводу ООН и Турции как гарантов инициативы.

Российская делегация после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН 13 марта заявила о приемлемости продления "зерновой сделки", но только на 60 дней.

Так называемая "зерновая сделка" была впервые заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она позволила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок.

В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней. Срок действия соглашения истекает 18 марта. 

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье, что он верит в продление действия соглашения после 18 марта.

Темы: КубраковзерноРосcияторговля
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

карта, обновлено от 9:14Воздушная тревога по всей Украине длилась около двух часов

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема

Все новости...
Кубраков
Рада дала Кубракову новую должность
В Раду поступило заявление Кубракова на увольнение с должности министра Инфраструктуры
Зеленский ввел в состав Ставки Кубракова и Машовца
Последние новости
11:51
Во Франции начинается большой протест после решения правительства "продавить" пенсионную реформу
11:47
Путин ожесточил наказание за критику войны и российских оккупантов
11:27
фотоКосмический телескоп "Хаббл" сфотографировал карликовую галактику
11:15
карта, обновлено от 9:14Воздушная тревога по всей Украине длилась около двух часов
11:06
В АРМА передали активы российского бизнесмена на более чем 1 миллиард
10:47
фотоСмертельное ДТП с двумя автобусами произошло на Прикарпатье
10:22
В Приднестровье заявили об аресте еще двух причастных к предупрежденному "теракту"
10:04
Твиттер откроет исходный код, который использует для рекомендаций твитов - Маск
09:49
Три "Шахеда" ночью попали в нежилые помещения на Львовщине - ОВА
09:30
Разведка Британии рассказала, что может стоять за планами РФ об изменении призывного возраста
Все новости...