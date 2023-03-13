Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что своей позицией о продлении действия "зернового соглашения" только на 60 дней Россия нарушает договоренности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", - заявил Кубраков в своем Twitter.

Министр добавил, что Киев ждет официальной позиции по этому поводу ООН и Турции как гарантов инициативы.

Российская делегация после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН 13 марта заявила о приемлемости продления "зерновой сделки", но только на 60 дней.

Так называемая "зерновая сделка" была впервые заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она позволила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок.

В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней. Срок действия соглашения истекает 18 марта.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье, что он верит в продление действия соглашения после 18 марта.