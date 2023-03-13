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В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 19:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулебу уже подав на розгяд президенту кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Джерело: Facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Деталі: Кулеба повідомив, що вніс на розгляд президента Володимира Зеленського кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

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Очільник МЗС додав, що в такі "особливі країни" Україна планує відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів.

Імена послів українці дізнаються після оприлюднення відповідних указів. 

Кулеба поскаржився на "кадровий голод" і додав, що МЗС вперше створює відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам і людям не з дипломатичних відомств запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.

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Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії".

Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС.

Пряма мова Кулеби: "Я знаю, що ми отримаємо тисячі заявок. Знаю, що переважна більшість не відповідатиме вимогам ані посади, ані часу. Наша задача буде в тому, щоб у морі води знайти дорогоцінну краплю, яка підживить дипломатичну службу.

Тому кожен кандидат, в якому ми побачимо потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки...

Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси.

Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок".

Теми: МЗСКитайІндіяБразилія
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