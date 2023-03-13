Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулебу уже подав на розгяд президенту кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Джерело: Facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Деталі: Кулеба повідомив, що вніс на розгляд президента Володимира Зеленського кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Очільник МЗС додав, що в такі "особливі країни" Україна планує відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів.

Імена послів українці дізнаються після оприлюднення відповідних указів. 

Кулеба поскаржився на "кадровий голод" і додав, що МЗС вперше створює відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам і людям не з дипломатичних відомств запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.

Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії".

ВІДЕО ДНЯ

Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС.

Пряма мова Кулеби: "Я знаю, що ми отримаємо тисячі заявок. Знаю, що переважна більшість не відповідатиме вимогам ані посади, ані часу. Наша задача буде в тому, щоб у морі води знайти дорогоцінну краплю, яка підживить дипломатичну службу.

Тому кожен кандидат, в якому ми побачимо потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки...

Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси.

Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок".

Теми: МЗСКитайІндіяБразилія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапа, оновлено від 9:14Повітряна тривога по всій Україні тривала близько двох годин

Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден

Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"

За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли 10 мільйонів застави

Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність

Кремль про ордер на арешт Путіна: Сама постановка питання неприйнятна

Усі новини...
МЗС
В МЗС визнали кадровий голод і створюють систему добору послів "з-поза системи"
В МЗС відреагували на недружні заяви керівництва Грузії щодо України
Кулеба про нічну атаку РФ: Жодної військової мети, просто російське варварство
Останні новини
12:27
На Житомирщині через пошкодження застосували обмеження споживання, Київщина на черзі
12:14
відео"Білі вовки" лише за ніч знищили 10 танків росіян
12:02
Стерти штамп "Зроблено в Китаї": Україна може долучитись до реіндустріалізації США та ЄС
11:51
У Франції починається черговий великий протест після рішення уряду "протиснути" пенсійну реформу
11:47
Путін посилив покарання за критику війни та російських окупантів
11:27
фотоКосмічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику
11:15
мапа, оновлено від 9:14Повітряна тривога по всій Україні тривала близько двох годин
11:06
В АРМА передали активи російського бізнесмена на понад 1 мільярд
10:47
фотоСмертельна ДТП з двома автобусами сталася на Прикарпатті
10:22
У Придністров'ї заявили про арешт ще двох причетних до попередженого "теракту"
Усі новини...