В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулебу уже подал на рассмотрение президенту кандидатуры послов Украины в Китае, Индии и Бразилии.

Источник: Facebook-страница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Детали: Кулеба сообщил, что внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского кандидатуры послов Украины в Китае, Индии и Бразилии.

Глава МИД добавил, что в такие "особые страны" Украина планирует отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров.

Имена послов украинцы узнают после обнародования соответствующих указов.

Кулеба также пожаловался на "кадровый голод" и добавил, что МИД впервые создает открытый механизм, который позволяет и дипломатам и людям не из дипломатических ведомств предложить свою кандидатуру на должность посла.

Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе "Вакансии".

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Прямая речь Кулебы: "Я знаю, что мы получим тысячи заявок. Знаю, что подавляющее большинство не будет соответствовать требованиям ни должности, ни времени. Наша задача будет в том, чтобы в море воды найти драгоценную каплю, которая подпитает дипломатическую службу.

Поэтому каждый кандидат, в котором мы увидим потенциал, будет проходить тщательную безопасность, репутационную, коммуникационную и другие проверки...

Особый фокус сейчас на странах Африки. Подача в эти страны автоматически повышает шансы.

Кроме того, при условии равных профессиональных показателей, я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива в отношении карьерного роста женщин".