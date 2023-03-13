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Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 19:37

Українці, які прибули до Німеччини для проходження оперативної підготовки на бойовому танку Leopard 2, завершили навчання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Після кількатижневого курсу підготовки солдати в понеділок виконали бойові стрільби на військовому полігоні в Бергені, що в Нижній Саксонії.

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Навчання дозволить українським солдатам вести бойові дії з використанням сучасних систем озброєння, заявив на військовому полігоні у Нижній Саксонії бригадний генерал Бйорн Шульц, командир школи танкових військ у Мюнстері.

Німеччина передасть Україні 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2A6, а Португалія - ще 3 танки. Це частина військової допомоги, покликаної допомогти Україні захистити себе від Росії. Експерти твердо переконані, що Leopard 2 має явну перевагу в бою проти російських бронетанкових військ. Українські солдати мають повернутися додому з танками в березні.

25 січня федеральний уряд Німеччини оголосив про мету "швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2". В Україні такі батальйони зазвичай мають на озброєнні по 31 танку. Основними учасниками ініціативи є Польща, Норвегія, Канада та Іспанія.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося минулого тижня, у Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку. Чотири танки були передані раніше.

Теми: Німеччинатанки
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