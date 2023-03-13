Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 20:37

Украинцы, которые прибыли в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевом танке Leopard 2, завершили обучение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

После многонедельного курса подготовки солдаты в понедельник выполнили боевые стрельбы на военном полигоне в Бергене, что в Нижней Саксонии.

Обучение позволит украинским солдатам вести боевые действия с использованием современніых систем вооружения, заявил на военном полигоне в Нижней Саксонии бригадный генерал Бьорн Шульц, командир школы танковых войск в Мюнстере.

Германия передаст Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2A6, а Португалия - еще три танка. Это часть военной помощи, призванной помочь Украине защитить себя от России. Эксперты твердо убеждены, что Leopard 2 имеет явное преимущество в бою против российских бронетанковых войск. Украинские солдаты должны вернуться домой с танками в марте.

25 января федеральное правительство Германии объявило о цели "быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2". В Украине такие батальоны обычно имеют на вооружении по 31 танку. Основными участниками инициативы являются Польша, Норвегия, Канада и Испания.

Как сообщалось на прошлой неделе, в Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила остальные 10 из 14 обещанных единиц техники с польской стороны. Четыре танка были переданы ранее.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германиятанки
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

карта, обновлено от 9:14Воздушная тревога по всей Украине длилась около двух часов

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема

Все новости...
Германия
Украинские военные в Германии завершают обучение на танке Leopard 2
Захват заложников в Карлсруэ: полиция штурмом задержала злоумышленника
Немецкая железная дорога перестала возить гуманитарную помощь в Украину бесплатно - СМИ
Последние новости
11:51
Во Франции начинается большой протест после решения правительства "продавить" пенсионную реформу
11:47
Путин ожесточил наказание за критику войны и российских оккупантов
11:27
фотоКосмический телескоп "Хаббл" сфотографировал карликовую галактику
11:15
карта, обновлено от 9:14Воздушная тревога по всей Украине длилась около двух часов
11:06
В АРМА передали активы российского бизнесмена на более чем 1 миллиард
10:47
фотоСмертельное ДТП с двумя автобусами произошло на Прикарпатье
10:22
В Приднестровье заявили об аресте еще двух причастных к предупрежденному "теракту"
10:04
Твиттер откроет исходный код, который использует для рекомендаций твитов - Маск
09:49
Три "Шахеда" ночью попали в нежилые помещения на Львовщине - ОВА
09:30
Разведка Британии рассказала, что может стоять за планами РФ об изменении призывного возраста
Все новости...