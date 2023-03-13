Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи

В уряді Італії звинуватили групу "Вагнера" у зростанні човнів з нелегальними мігрантами у Середземномор’ї, що є частиною стратегії Москви з помсти країнам, які підтримують Україну.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, його цитує агентство Reuters.

"Я думаю, що зараз можна з упевненістю сказати, що експоненційне зростання міграційного явища, що відходить від африканських берегів, значною мірою є також частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує підрозділ "Вагнера", використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", - сказав Крозетто.

Близько 20 тисяч людей прибули до Італії цього року порівняно з 6100 за той же період 2022 року, свідчать дані міністерства внутрішніх справ країни.

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин відповів на заяву Крозетто аудіоповідомленням з нецензурною лайкою у Telegram: "Ми не уявляємо, що відбувається з кризою мігрантів, нас це не стосується". Він використав низку образливих слів для опису Крозетто та закликав його звернути увагу на власну країну.

Сили "Вагнера" діють у Лівії, Малі та Центральноафриканській республіці.

Крозетто зі свого боку також закликав союзників по НАТО допомогти Італії впоратися зі зростанням кількості мігрантів, що прибувають.

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"Атлантичний альянс стає сильнішим, якщо також розділяються проблеми, що виникають внаслідок колективного вибору, але він ризикує розколотися, якщо країни, які найбільше піддаються різним видам відплати, залишаться наодинці", - сказав він.

Аналогічні зауваження пролунали і від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який під час візиту до Ізраїлю заявив агентству ANSA, що його непокоїть велика кількість мігрантів, які прибувають із районів, контрольованих групою "Вагнера".

Глава італійського уряду Джорджія Мелоні, яка займає жорстку позицію щодо нелегальної міграції, потрапила під вогонь критики після аварії корабля минулого місяця поблизу південного регіону Калабрія, коли загинули щонайменше 79 людей. Її звинуватили у повільному реагуванні на надзвичайні ситуації.