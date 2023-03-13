Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса

В правительстве Италии обвинили группу "Вагнера" в росте лодок с нелегальными мигрантами в Средиземноморье, что является частью стратегии Москвы по мести странам, которые поддерживают Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его цитирует агентство Reuters.

"Я думаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что экспоненциальный рост миграционного явления, отходящего от африканских берегов, в значительной степени является также частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует подразделение "Вагнера", используя свой значительный вес в некоторых африканских странах", - сказал Крозетто.

Около 20 тысяч человек прибыли в Италию в этом году по сравнению с 6100 за тот же период 2022 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел страны.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин ответил на заявление Крозетто аудиосообщением с нецензурной бранью в Telegram: "Мы не представляем, что происходит с кризисом мигрантов, нас это не касается". Он использовал ряд нецензурных слов для описания Крозетто и призвал его обратить внимание на собственную страну.

Силы "Вагнера" действуют в Ливии, Мали и Центральноафриканской республике.

Крозетто в свою очередь также призвал союзников по НАТО помочь Италии справиться с ростом количества прибывающих мигрантов.

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"Атлантический альянс становится сильнее, если также разделяются проблемы, возникающие вследствие коллективного выбора, но он рискует расколоться, если страны, которые больше всего подвергаются различным видам возмездия, останутся наедине", - сказал он.

Аналогичные замечания прозвучали и от министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который во время визита в Израиль заявил агентству ANSA, что его беспокоит большое количество мигрантов, прибывающих из районов, контролируемых группой "Вагнера".

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони, которая занимает жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, попала под огонь критики после крушения корабля в прошлом месяце вблизи южного региона Калабрия, когда погибли по меньшей мере 79 человек. Ее обвинили в медленном реагировании на чрезвычайные ситуации.