ДМС зупиняє анулювання закордонних паспортів з хибною транслітерацією і відновить скасовані – депутат

Державна міграційна служба не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій.

"Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час нашого комітету", – написав він у понеділок у Facebook.

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На комітеті очільниця ДМС також повідомила, що процес анулювання закордонних паспортів зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, було чи найближчим часом буде поновлено.

"Проблема є – наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання - значить не одна й та ж людина", – зазначив Бабій.

За словами нардепа, проблему будуть вирішувати, переконуючи людей змінити документи або просто змінюючи їх по завершенні терміну дії.

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Нагадаємо, минулого тижня Державна міграційна служба повідомила про оновлення програмного забезпечення в системі оформлення біометричних паспортів.

"Відповідно, у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним", – пояснювали тоді в ДМС.

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