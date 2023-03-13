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ДМС зупиняє анулювання закордонних паспортів з хибною транслітерацією і відновить скасовані – депутат

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 21:19

Державна міграційна служба не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій.

"Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час нашого комітету", – написав він у понеділок у Facebook.

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На комітеті очільниця ДМС також повідомила, що процес анулювання закордонних паспортів зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, було чи найближчим часом буде поновлено.

"Проблема є – наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання - значить не одна й та ж людина", – зазначив Бабій.

За словами нардепа, проблему будуть вирішувати, переконуючи людей змінити документи або просто змінюючи їх по завершенні терміну дії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Державна міграційна служба повідомила про оновлення програмного забезпечення в системі оформлення біометричних паспортів.

"Відповідно, у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним", – пояснювали тоді в ДМС.

Читайте також: Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки.

Теми: Міграційна службапаспорт
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