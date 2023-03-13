Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГМС останавливает аннулирование загранпаспортов с ошибочной транслитерацией и восстановит отмененные - депутат

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 22:19

Государственная миграционная служба не будет признавать недействительными загранпаспорта, транслитерация фамилий в которых не совпадает с ID-картой, выданной позже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий.

"Аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации не будет. Председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила сегодня об этом во время нашего комитета", - написал он в понедельник в Facebook.

На комитете руководительница ГМС также сообщила, что процесс аннулирования загранпаспортов остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, было или в ближайшее время будет восстановлено.

"Проблема есть - сейчас около 34 000 граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Наши европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим - обходят ограничения на пребывание за рубежом и получение помощи, используя для этого свои различные паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание - значит не один и тот же человек", - отметил Бабий.

По словам нардепа, проблему будут решать, убеждая людей изменить документы или просто меняя их по завершении срока действия.

Напомним, на прошлой неделе Государственная миграционная служба сообщила об обновлении программного обеспечения в системе оформления биометрических паспортов.

ВИДЕО ДНЯ

"Соответственно, в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть, если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", - объясняли тогда в ГМС.

Читайте также: Что делать, если потерял паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки.

Темы: Миграционная службапаспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин ожесточил наказание за критику войны и российских оккупантов

карта, обновлено от 9:14Воздушная тревога по всей Украине длилась около двух часов

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Все новости...
Миграционная служба
ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года
Миграционная служба не отказывала экс-добровольцу из Беларуси, документы уже оформляют
Как война и перемещение влияют на психическое здоровье украинцев и почему с этим нужно справиться
Последние новости
13:56
"Уже наработался, иди": как украинцы реагируют на возможную отставку Шкарлета
13:43
ГУР о решении МУС: В Кремле уже ищут преемника Путину
13:14
Западные партнеры Украины вспоминают 9-ю годовщину противоправной аннексии Крыма Россией
12:53
Какие услуги по лечению рака молочной железы бесплатны в Институте рака – объясняет НСЗУ
12:49
фотоРоссияне обстреляли ракетой украинский Нью-Йорк, есть разрушения
12:35
ЕС осудил запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты
12:27
На Житомирщине из-за повреждений применили ограничения потребления, Киевщина на очереди
12:14
видео"Белые волки" всего за ночь уничтожили 10 танков россиян
12:02
Стереть штамп "Сделано в Китае": Украина может присоединиться к реиндустриализации США и ЕС
11:51
Во Франции начинается большой протест после решения правительства "продавить" пенсионную реформу
Все новости...