ГМС останавливает аннулирование загранпаспортов с ошибочной транслитерацией и восстановит отмененные - депутат

Государственная миграционная служба не будет признавать недействительными загранпаспорта, транслитерация фамилий в которых не совпадает с ID-картой, выданной позже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий.

"Аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации не будет. Председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила сегодня об этом во время нашего комитета", - написал он в понедельник в Facebook.

На комитете руководительница ГМС также сообщила, что процесс аннулирования загранпаспортов остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, было или в ближайшее время будет восстановлено.

"Проблема есть - сейчас около 34 000 граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Наши европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим - обходят ограничения на пребывание за рубежом и получение помощи, используя для этого свои различные паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание - значит не один и тот же человек", - отметил Бабий.

По словам нардепа, проблему будут решать, убеждая людей изменить документы или просто меняя их по завершении срока действия.

Напомним, на прошлой неделе Государственная миграционная служба сообщила об обновлении программного обеспечения в системе оформления биометрических паспортов.

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"Соответственно, в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть, если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", - объясняли тогда в ГМС.

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