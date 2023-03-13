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ГМС останавливает аннулирование загранпаспортов с ошибочной транслитерацией и восстановит отмененные - депутат

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 21:19

Государственная миграционная служба не будет признавать недействительными загранпаспорта, транслитерация фамилий в которых не совпадает с ID-картой, выданной позже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий.

"Аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации не будет. Председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила сегодня об этом во время нашего комитета", - написал он в понедельник в Facebook.

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На комитете руководительница ГМС также сообщила, что процесс аннулирования загранпаспортов остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, было или в ближайшее время будет восстановлено.

"Проблема есть - сейчас около 34 000 граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Наши европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим - обходят ограничения на пребывание за рубежом и получение помощи, используя для этого свои различные паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание - значит не один и тот же человек", - отметил Бабий.

По словам нардепа, проблему будут решать, убеждая людей изменить документы или просто меняя их по завершении срока действия.

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Напомним, на прошлой неделе Государственная миграционная служба сообщила об обновлении программного обеспечения в системе оформления биометрических паспортов.

"Соответственно, в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть, если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", - объясняли тогда в ГМС.

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Темы: Миграционная службапаспорт
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