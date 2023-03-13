США продовжили на рік термін програми для біженців з України

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити термін перебування громадян України, які в'їхали на американську територію за програмою "Єднання для України" (United for Ukraine), ще на один рік.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рішення стосується українців, які прибули до США за програмою з 24 лютого по 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу. Їм не потрібно подавати жодних документів, щоб отримати дозвіл на подальше проживання.

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Протягом наступних чотирьох тижнів міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув найраніше.

Програма "Єднання для України" дає право на в’їзд до США й перебування в країні терміном до двох років за гуманітарним дозволом. Для участі в програмі українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США.

Українці, які приїхали в межах програми "Єдність заради України", як правило, отримували два роки дозволу на гуманітарне перебування (humanitarian parole) в США.

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Програми, які передбачають дозвіл на гуманітарне перебування у США, як правило, тимчасові й розраховані на один-два роки. З наближенням річного терміну програми "Єднання для України" українські біженці побоювались, що будуть змушені виїхати зі Штатів.

Зазначимо, що станом на грудень 2022 року понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою "Єднання для України" і в’їхали до Сполучених Штатів Америки з початку повномасштабної війни.

Ті українці, які перебували у США на момент розв’язання Росією війни, можуть скористатися програмою "тимчасового захисту", яка діє також і для громадян Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену. Їх, за оцінками, близько 20 тисяч, і вони мають право на перебування у США лише на один рік.