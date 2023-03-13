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США продлили на год срок программы для беженцев из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 22:06

Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить срок пребывания граждан Украины, которые въехали на американскую территорию по программе "Единение для Украины" (United for Ukraine), еще на один год.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Решение касается украинцев, которые прибыли в США по программе с 24 февраля по 25 апреля 2022 года на основании гуманитарного статуса. Им не нужно подавать никаких документов, чтобы получить разрешение на дальнейшее проживание.

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В течение следующих четырех недель министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, которые соответствуют условиям, начиная с тех, кто прибыл раньше всех.

Программа "Единение для Украины" дает право на въезд в США и пребывание в стране сроком до двух лет по гуманитарному разрешению. Для участия в программе украинца должен поддержать спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в США.

Украинцы, которые приехали в рамках программы "Единство ради Украины", как правило, получали два года разрешения на гуманитарное пребывание (humanitarian parole) в США.

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Программы, предусматривающие разрешение на гуманитарное пребывание в США, как правило, временные и рассчитаны на один-два года. С приближением годового срока программы "Единение для Украины" украинские беженцы опасались, что будут вынуждены уехать из Штатов.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2022 года более 82 тысяч украинцев и членов их семей воспользовались программой "Единение для Украины" и въехали в Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабной войны.

Те украинцы, которые находились в США на момент развязывания Россией войны, могут воспользоваться программой "временной защиты", которая действует также и для граждан Афганистана, Бирмы, Эфиопии, Гаити, Камеруна, Сомали, Судана, Венесуэлы и Йемена. Их, по оценкам, около 20 тысяч, и они имеют право на пребывание в США только на один год.

Темы: СШАбеженцыпомощь Украине
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