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РФ атакувала ракетами та вибухівкою з дронів Сумщину: загиблий та 4 поранених за добу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 березня 2023, 22:26
РФ атакувала ракетами та вибухівкою з дронів Сумщину: загиблий та 4 поранених за добу
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Російські військові в понеділок завдали ракетних ударів та скинули вибухівку з дронів на Сумщину – один загиблий, четверо поранених.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: Ворог завдав ударів по Білопільській, Шалигинській, Краснопільській, Есманській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах. 

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Сумська ОВА повідомляє про 94 влучання з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), 2 ракетні "прильоти", а також скидання 4 вибухових пристроїв з безпілотників.

  • Зноб-Новгородська громада: по селищу Зноб-Новгородське ворогом нанесено ракетний удар унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, 4 особи поранені. Також по території громади були артилерійські обстріли − 8 влучань з САУ, а потім ще 6 з артилерії.
  • Есманська громада: по околиці села Бачівськ росіяни били з мінометів − 7 влучань. Унаслідок чого пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі.
  • Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда був артилерійський обстріл − 4 влучання, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних житлових будинки та гараж. Також по території громади був мінометний (3 влучання) та артобстріл (5 влучань).
  • Шалигинська громада: росіяни били з артилерії. Зранку – 14 влучань. Після 16:00 був ще один артилерійський обстріл (САУ − 25 влучань), унаслідок чого пошкоджено житловий будинок.
  • Білопільська громада: здійснено гранатометний обстріл (66 пострілів). Також по території громади було зафіксовано 6 влучань з мінометів та 6 − з артилерії.
  • Краснопільська громада: ракетний обстріл (1 протитанкова керована ракета та скидання 4 вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ). Також був артобстріл громади − 8 влучань з РСЗВ.

Теми: Сумська областьобстрілракетний ударжертви
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