РФ атакувала ракетами та вибухівкою з дронів Сумщину: загиблий та 4 поранених за добу

Російські військові в понеділок завдали ракетних ударів та скинули вибухівку з дронів на Сумщину – один загиблий, четверо поранених.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: Ворог завдав ударів по Білопільській, Шалигинській, Краснопільській, Есманській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах.

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Сумська ОВА повідомляє про 94 влучання з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), 2 ракетні "прильоти", а також скидання 4 вибухових пристроїв з безпілотників.