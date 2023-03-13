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РФ атаковала ракетами и взрывчаткой с дронов Сумскую область: погибший и 4 раненых за сутки

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 марта 2023, 22:26
РФ атаковала ракетами и взрывчаткой с дронов Сумскую область: погибший и 4 раненых за сутки
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российские военные в понедельник нанесли ракетные удары и сбросили взрывчатку с дронов на Сумщину – один погибший, четверо раненых.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: Враг нанес удары по Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Есманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах. 

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Сумская ОВА сообщает о 94 попаданиях из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), 2 ракетных "прилетах", а также сбросе 4 взрывных устройств с беспилотников.

  • Зноб-Новгородская громада: по поселку Зноб-Новгородское врагом нанесен ракетный удар в результате чего 1 гражданское лицо погибло, 4 человека ранены. Также по территории громады были артиллерийские обстрелы - 8 прилетов из САУ, а затем еще 6 из артиллерии.
  • Эсманская громада: по окраине села Бачевск россияне били из минометов - 7 прилетов. В результате чего поврежден жилой дом и нежилые здания.
  • Середино-Будская громада: по городу Середина-Буда был артиллерийский обстрел - 4 прилета, в результате чего повреждены 4 частных жилых дома и гараж. Также по территории громады был минометный (3 прилета) и артобстрел (5 прилетов).
  • Шалыгинская громада: россияне били из артиллерии. Утром - 14 прилетов. После 16:00 был еще один артиллерийский обстрел (САУ - 25 прилетов), в результате чего поврежден жилой дом.
  • Белопольская громада: осуществлен гранатометный обстрел (66 выстрелов). Также по территории громады было зафиксировано 6 прилетов из минометов и 6 - из артиллерии.
  • Краснопольская громада: ракетный обстрел (1 противотанковая управляемая ракета и сброс 4 взрывных устройств с БПЛА (типа ВОГ). Также был артобстрел громады - 8 прилетов из РСЗО.

Темы: Сумская областьобстрелракетный ударжертвы
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