РФ атаковала ракетами и взрывчаткой с дронов Сумскую область: погибший и 4 раненых за сутки
Понедельник, 13 марта 2023, 22:26
Российские военные в понедельник нанесли ракетные удары и сбросили взрывчатку с дронов на Сумщину – один погибший, четверо раненых.
Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram
Детали: Враг нанес удары по Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Есманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах.
Реклама:
Сумская ОВА сообщает о 94 попаданиях из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), 2 ракетных "прилетах", а также сбросе 4 взрывных устройств с беспилотников.
- Зноб-Новгородская громада: по поселку Зноб-Новгородское врагом нанесен ракетный удар в результате чего 1 гражданское лицо погибло, 4 человека ранены. Также по территории громады были артиллерийские обстрелы - 8 прилетов из САУ, а затем еще 6 из артиллерии.
- Эсманская громада: по окраине села Бачевск россияне били из минометов - 7 прилетов. В результате чего поврежден жилой дом и нежилые здания.
- Середино-Будская громада: по городу Середина-Буда был артиллерийский обстрел - 4 прилета, в результате чего повреждены 4 частных жилых дома и гараж. Также по территории громады был минометный (3 прилета) и артобстрел (5 прилетов).
- Шалыгинская громада: россияне били из артиллерии. Утром - 14 прилетов. После 16:00 был еще один артиллерийский обстрел (САУ - 25 прилетов), в результате чего поврежден жилой дом.
- Белопольская громада: осуществлен гранатометный обстрел (66 выстрелов). Также по территории громады было зафиксировано 6 прилетов из минометов и 6 - из артиллерии.
- Краснопольская громада: ракетный обстрел (1 противотанковая управляемая ракета и сброс 4 взрывных устройств с БПЛА (типа ВОГ). Также был артобстрел громады - 8 прилетов из РСЗО.