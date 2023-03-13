РФ атаковала ракетами и взрывчаткой с дронов Сумскую область: погибший и 4 раненых за сутки

Российские военные в понедельник нанесли ракетные удары и сбросили взрывчатку с дронов на Сумщину – один погибший, четверо раненых.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: Враг нанес удары по Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Есманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах.

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Сумская ОВА сообщает о 94 попаданиях из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), 2 ракетных "прилетах", а также сбросе 4 взрывных устройств с беспилотников.