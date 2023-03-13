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В ОП розповіли про переговори з Польщею щодо повернення викрадених росіянами дітей

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 22:40

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква і міністр з питань ЄС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк обговорили розробку дієвих механізмів повернення викрадених росіянами українських дітей.

Про це Жовква розповів на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами Жовкви, у розмові йшлося про підготовку до чергового засідання Європейської Ради, що відбудеться на наступному тижні, та його очікувані результати в контексті інтересів України

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"Заторкнули питання ефективності санкційної політики ЄС проти російського агресора, рівень підтримки ЄС в оборонній сфері та допомогу у відбудові деокупованих територій. Також обмінялися думками щодо проблематики викрадення Росією українських дітей, розробки дієвих механізмів їхнього повернення в Україну та способів притягнення РФ до відповідальності за вчинені злочини", - повідомив він.

Наприкінці лютого стало відомо, що Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, який російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України.

Мета ініціативи – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальних за злочини притягнути до відповідальності.

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Минулого тижня у Європейській комісії пообіцяли найближчими днями оголосить деталі ініціативи.

Теми: Офіс президентаПольщадітидепортація
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