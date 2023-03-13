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В ОП рассказали о переговорах с Польшей насчет возвращения похищенных россиянами детей

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 22:40

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и министр по вопросам ЕС Польши Шимон Шинковский вель Сенк обсудили разработку действенных механизмов возвращения похищенных россиянами украинских детей.

Об этом Жовква рассказал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

По словам Жовквы, в разговоре речь шла о подготовке к очередному заседанию Европейского Совета, которое состоится на следующей неделе, и его ожидаемые результаты в контексте интересов Украины.

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"Затронули вопросы эффективности санкционной политики ЕС против российского агрессора, уровень поддержки ЕС в оборонной сфере и помощь в восстановлении деоккупированных территорий. Также обменялись мнениями по проблематике похищения Россией украинских детей, разработки действенных механизмов их возвращения в Украину и способов привлечения РФ к ответственности за совершенные преступления", - сообщил он.

В конце февраля стало известно, что Европейская комиссия и Польша начинают инициативу по поиску украинских детей, которых российские военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины.

Цель инициативы - объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а ответственных за преступления привлечь к ответственности.

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На прошлой неделе в Европейской комиссии пообещали в ближайшие дни объявить детали инициативы.

Темы: Офис президентаПольшадетидепортация
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