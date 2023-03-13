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У Румунії побудують новий завод із виробництва боєприпасів

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 22:54

Румунія у співпраці зі Сполученими Штатами й Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в етері румунського телеканалу TVR Info заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару.

Він нагадав, що останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.

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"Тепер ми зробимо більшу виробничу потужність для натовських і не-натовських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво", – оголосив Спатару.

Також очільник румунського Мінекономіки підкреслив, що пандемія коронавірусу й війна в Україні призвели до створення та впровадження плану розвитку промисловості Румунії, який враховує нові реалії, а залежність від імпорту повинна бути зменшена.

Ще минулого року держави-союзники України непублічно розглядали плани відновлення виробництва боєприпасів радянського калібру в колишніх радянських країнах, аби задовольнити потреби України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який теж був присутній у Стокгольмі, закликав міністрів підтримати естонський план, згідно з яким країни ЄС мали б об'єднати зусилля для закупівлі 1 мільйона 155-міліметрових снарядів цього року на суму 4 мільярди євро.

Теми: Румуніязброя
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