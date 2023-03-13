Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Румынии построят новый завод по производству боеприпасов

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 23:54

Румыния в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Южной Кореей планирует построить завод по производству пороха и боеприпасов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире румынского телеканала TVR Info заявил министр экономики Румынии Флорин Спатару.

Он напомнил, что последний пороховой завод в Румынии был закрыт в 2004 году, после чего страна импортировала боеприпасы и порох для нужд своих вооруженных сил.

"Теперь мы сделаем большую производственную мощность для натовских и не-натовских типов боеприпасов. В дополнение к 800 миллионов леев (около 160 миллионов евро), выделенных министерством экономики, мы также заключили платное партнерство с американскими и южнокорейскими компаниями, чтобы начать это промышленное строительство", - объявил Спатару.

Также глава румынского Минэкономики подчеркнул, что пандемия коронавируса и война в Украине привели к созданию и внедрению плана развития промышленности Румынии, который учитывает новые реалии, а зависимость от импорта должна быть уменьшена.

Еще в прошлом году государства-союзники Украины непублично рассматривали планы восстановления производства боеприпасов советского калибра в бывших советских странах, чтобы удовлетворить потребности Украины.

8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как претворить эти планы в жизнь.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Украины Алексей Резников, присутствовавший в Стокгольме, призвал министров поддержать эстонский план, согласно которому страны ЕС должны объединить усилия для закупки 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов в этом году на сумму 4 млрд евро.

Темы: Румынияоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Путин ожесточил наказание за критику войны и российских оккупантов

карта, обновлено от 9:14Воздушная тревога по всей Украине длилась около двух часов

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Все новости...
Румыния
Румыния планирует приобрести американские F-35 и сформировать первую эскадрилью после 2030 года
В Румынии произошло новое землетрясение магнитудой более 4
В небе Румынии заметили аэростат, подняли истребители
Последние новости
15:50
Херсонские музейщики идентифицировали еще одну картину, которую похитили российские оккупанты
15:40
Huawei заменила более 13 тысяч деталей в своих продуктах из-за торговых санкций США
15:25
Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать
15:17
Лидеры Сербии и Косово прибыли в Северную Македонию на переговоры о нормализации отношений
15:05
фото, видеоПутин приехал в Крым - росСМИ
14:54
МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины
14:33
Украинцы просят дать звание Героя погибшему пресс-секретарю ГСЧС Евгении Дудке
14:17
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
13:56
"Уже наработался, иди": как украинцы реагируют на возможную отставку Шкарлета
13:43
ГУР о решении МУС: В Кремле уже ищут преемника Путину
Все новости...