В Румынии построят новый завод по производству боеприпасов

Румыния в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Южной Кореей планирует построить завод по производству пороха и боеприпасов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире румынского телеканала TVR Info заявил министр экономики Румынии Флорин Спатару.

Он напомнил, что последний пороховой завод в Румынии был закрыт в 2004 году, после чего страна импортировала боеприпасы и порох для нужд своих вооруженных сил.

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"Теперь мы сделаем большую производственную мощность для натовских и не-натовских типов боеприпасов. В дополнение к 800 миллионов леев (около 160 миллионов евро), выделенных министерством экономики, мы также заключили платное партнерство с американскими и южнокорейскими компаниями, чтобы начать это промышленное строительство", - объявил Спатару.

Также глава румынского Минэкономики подчеркнул, что пандемия коронавируса и война в Украине привели к созданию и внедрению плана развития промышленности Румынии, который учитывает новые реалии, а зависимость от импорта должна быть уменьшена.

Еще в прошлом году государства-союзники Украины непублично рассматривали планы восстановления производства боеприпасов советского калибра в бывших советских странах, чтобы удовлетворить потребности Украины.

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8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как претворить эти планы в жизнь.

Министр обороны Украины Алексей Резников, присутствовавший в Стокгольме, призвал министров поддержать эстонский план, согласно которому страны ЕС должны объединить усилия для закупки 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов в этом году на сумму 4 млрд евро.