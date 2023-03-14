Іран помилував 22 тис. учасників масових протестів

Голова судової влади Ірану Голамхоссейн Мохсені Еджеї заявив про помилування 22 тис. людей, які брали участь в акціях протесту.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами Енджеї, на сьогодні помилувано 82 тис. осіб, зокрема 22 тис. осіб, які брали участь у протестах.

Голова судової влади Ірану не уточних, коли помилуваних звільнять з ув'язнення.

Що цьому передувало: