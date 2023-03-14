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Іран помилував 22 тис. учасників масових протестів

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 02:29
Іран помилував 22 тис. учасників масових протестів
ПРОТЕСТИ В ІРАНІ, ФОТО GETTY

Голова судової влади Ірану Голамхоссейн Мохсені Еджеї заявив про помилування 22 тис. людей, які брали участь в акціях протесту.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами Енджеї, на сьогодні помилувано 82 тис. осіб, зокрема 22 тис. осіб, які брали участь у протестах.

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Голова судової влади Ірану не уточних, коли помилуваних звільнять з ув'язнення.  

Що цьому передувало:

  • Протести в Ірані спалахнули 16 вересня через смерть дівчини, затриманої "поліцією моралі" за нібито неправильне носіння хіджабу.
  • 17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом. 

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Теми: Іранмітинги
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