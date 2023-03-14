Иран помиловал 22 тыс. участников массовых протестов
Вторник, 14 марта 2023, 03:29
Председатель судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил о помиловании 22 тыс. человек, участвовавших в акциях протеста.
Источник: Reuters
Детали: По словам Энджеи, на сегодня помиловано 82 тыс. человек, в том числе 22 тыс. человек, участвовавших в протестах.
Глава судебной власти Ирана не уточнил, когда помилованных освободят из заключения.
Что этому предшествовало:
- Протесты в Иране вспыхнули 16 сентября из-за смерти девушки, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба.
- 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, в том числе полиции морали страны и ее командования киберзащиты, а также министра из-за подавления протестов правительством.