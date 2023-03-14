Иран помиловал 22 тыс. участников массовых протестов

Председатель судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил о помиловании 22 тыс. человек, участвовавших в акциях протеста.

Источник: Reuters

Детали: По словам Энджеи, на сегодня помиловано 82 тыс. человек, в том числе 22 тыс. человек, участвовавших в протестах.

Глава судебной власти Ирана не уточнил, когда помилованных освободят из заключения.

Что этому предшествовало: