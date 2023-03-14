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Иран помиловал 22 тыс. участников массовых протестов

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 02:29
Иран помиловал 22 тыс. участников массовых протестов
ПРОТЕСТЫ В ИРАНЕ, ФОТО GETTY

Председатель судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил о помиловании 22 тыс. человек, участвовавших в акциях протеста.

Источник: Reuters

Детали: По словам Энджеи, на сегодня помиловано 82 тыс. человек, в том числе 22 тыс. человек, участвовавших в протестах.

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Глава судебной власти Ирана не уточнил, когда помилованных освободят из заключения. 

Что этому предшествовало:

  • Протесты в Иране вспыхнули 16 сентября из-за смерти девушки, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба.
  • 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, в том числе полиции морали страны и ее командования киберзащиты, а также министра из-за подавления протестов правительством. 

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Темы: Иранмитинги
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