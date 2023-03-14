ISW: Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна

Рамзан Кадиров продовжує докладати зусилля для збереження значущості Чечні у політичній і військовій сферах РФ, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що Кадиров зустрівся з Путіним 13 березня, щоб обговорити соціально-економічні досягнення Чечні у 2022 році. Кадиров також використав зустріч, щоб привітати успіхи чеченських бойовиків в Україні та підкреслив, що чеченські бойовики сумлінно виконують накази Путіна і "прагнуть діяти до переможного кінця". Путін у відповідь відзначив роль чеченських бойовиків і подякував Кадирову.

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Аналітики відзначають, що під час зустрічі Кадиров помітно нервував, що може свідчити про те, що на нього чинився значний тиск з метою представити Чечню, себе і свої війська Путіну в позитивному і продуктивному світлі.

Дослівно: "Чеченські підрозділи наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні та в основному проводять наступальні операції поблизу Білогорівки Луганської області, а також виконують правоохоронні функції в тилових районах окупованої України. Тому Кадиров може побоюватися, що втрачає прихильність Путіна, оскільки він мало що може продемонструвати з точки зору бойових здобутків чеченців.

Кадиров, ймовірно, під час зустрічі сподівався виправити і зміцнити свою репутацію. Путін, у свою чергу, можливо, сподівається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив роль чеченських бойовиків у бойових діях через постійні втрати як ПВК "Вагнер", так і регулярних російських військ у наступальних операціях в Україні".