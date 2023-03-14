Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 03:59
ISW: Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна
ПУТІН І КАДИРОВ. ФОТО: GETTY IMAGES

Рамзан Кадиров продовжує докладати зусилля для збереження значущості Чечні у політичній і військовій сферах РФ, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що Кадиров зустрівся з Путіним 13 березня, щоб обговорити соціально-економічні досягнення Чечні у 2022 році. Кадиров також використав зустріч, щоб привітати успіхи чеченських бойовиків в Україні та підкреслив, що чеченські бойовики сумлінно виконують накази Путіна і "прагнуть діяти до переможного кінця". Путін у відповідь відзначив роль чеченських бойовиків і подякував Кадирову.  

Реклама:

Аналітики відзначають, що під час зустрічі Кадиров помітно нервував, що може свідчити про те, що на нього чинився значний тиск з метою представити Чечню, себе і свої війська Путіну в позитивному і продуктивному світлі.

Дослівно: "Чеченські підрозділи наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні та в основному проводять наступальні операції поблизу Білогорівки Луганської області, а також виконують правоохоронні функції в тилових районах окупованої України. Тому Кадиров може побоюватися, що втрачає прихильність Путіна, оскільки він мало що може продемонструвати з точки зору бойових здобутків чеченців.

Кадиров, ймовірно, під час зустрічі сподівався виправити і зміцнити свою репутацію. Путін, у свою чергу, можливо, сподівається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив роль чеченських бойовиків у бойових діях через постійні втрати як ПВК "Вагнер", так і регулярних російських військ у наступальних операціях в Україні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КадировПутінУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Україні не вистачає кваліфікованих військових, втрати і песимізм зростають – WP
На Запоріжжі окупанти розробили план втечі колаборантів до Криму – ЦНС
ISW пояснив, чому Кремль навряд чи готує нову хвилю масової мобілізації
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – Генштаб
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: