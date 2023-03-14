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ISW: Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 04:59
ISW: Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина
ПУТИН И КАДЫРОВ. ФОТО: GETTY IMAGES

Рамзан Кадыров продолжает прилагать усилия для сохранения значимости Чечни в политической и военной сферах РФ, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что Кадыров встретился с Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические достижения Чечни в 2022 году. Кадыров также использовал встречу, чтобы поздравить успехи чеченских боевиков в Украине и подчеркнул, что чеченские боевики добросовестно выполняют приказы Путина и "стремятся действовать до победного конца". Путин в ответ отметил роль чеченских боевиков и поблагодарил Кадырова. 

Аналитики отмечают, что во время встречи Кадыров заметно нервничал, что может свидетельствовать о том, что на него оказывалось значительное давление с целью представить Чечню, себя и свои войска Путину в положительном и продуктивном свете.

Дословно: "Чеченские подразделения в настоящее время играют минимальную роль на фронте в Украине и в основном проводят наступательные операции вблизи Белогоровки Луганской области, а также выполняют правоохранительные функции в тыловых районах оккупированной Украины. Поэтому Кадыров может опасаться, что теряет благосклонность Путина, поскольку он мало что может продемонстрировать с точки зрения боевых достижений чеченцев.

Кадыров, вероятно, во время встречи надеялся исправить и укрепить свою репутацию. Путин, в свою очередь, возможно, надеется надавить на Кадырова, чтобы тот увеличил роль чеченских боевиков в боевых действиях из-за постоянных потерь как ЧВК "Вагнер", так и регулярных российских войск в наступательных операциях в Украине".

Темы: КадыровПутинУкраинавойна
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