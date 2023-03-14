CША, Британія та Австралія розкрили нові деталі співпраці у форматі AUKUS, яка передбачає оборонне партнерство та отримання Австралією атомних підводних човнів.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Нові деталі стали відомі після зустрічі лідерів трьох країн. Австралія має отримати від США щонайменш три атомні субмарини з передовими технологіями на початку наступного десятиліття.

Представники австралійського флоту вже з цього року будуть їздити на бази США та Британії, щоб отримувати навички керування ними.

З 2027 року США та Британія розмістять невелику кількість своїх підводних човнів на австралійській військовій базі у Перті, на заході континенту, перш ніж Австралія придбає перші три американські субмарини класу Virginia на початку 2030-х, з можливістю згодом закупити ще дві.

Після того планується розробити і побудувати повністю нову атомну субмарину для флотів Британії та Австралії з назвою SSN-AUKUS. Будівництво буде відбуватися на території Британії та Австралії за британським проєктом, але технологічно брати участь будуть усі три партнери.

У підсумку Австралія має отримати субмарини, які будуть швидшими, ніж все, що вона має у своєму флоті, та спроможними нести крилаті ракети.

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Президент США Джо Байден наголосив, що на підводних човнах не будуть розміщувати ядерну зброю і їхня поява на озброєнні у Австралії не суперечить її без’ядерному статусу. Він зазначив також, що усі троє партнерів налаштовані зберігати регіон "вільним та відкритим".

Прем’єр Австралії Ентоні Албаніз зазначив, що цей проєкт забезпечить створення тисяч нових робочих місць та що це "найбільша разова інвестиція в обороноздатність Австралії за всю її історію".

Прем’єр Британії Ріші Сунак зазначив, що за півтора року після заснування формату AUKUS глобальні безпекові виклики лише зросли. "Протиправне вторгнення Росії в Україну, зростаюче прагнення Китаю утвердити свої позиції у світі, дестабілізуюча поведінка Ірану та Північної Кореї – усе це загрожує нам реальністю, сповненою небезпеками, хаосом і розбратом", – зауважив Сунак.

Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Детальніше про це – у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.