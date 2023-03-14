США, Великобритания и Австралия раскрыли новые детали сотрудничества в формате AUKUS, которое предусматривает оборонное партнерство и получение Австралией атомных подводных лодок.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Новые детали стали известны после встречи лидеров трех стран. Австралия должна получить от США по меньшей мере три атомные субмарины с передовыми технологиями в начале следующего десятилетия. Представители австралийского флота уже с этого года будут ездить на базы США и Великобритании, чтобы получать навыки управления ими.

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С 2027 года США и Великобритания разместят небольшое количество своих подводных лодок на австралийской военной базе в Перте, на западе континента, прежде чем Австралия приобретет первые три американские субмарины класса Virginia в начале 2030-х, с возможностью впоследствии закупить еще две.

После того планируется разработать и построить полностью новую атомную субмарину для флотов Британии и Австралии с названием SSN-AUKUS. Строительство будет происходить на территории Британии и Австралии по британскому проекту, но технологически участвовать будут все три партнера.

В итоге Австралия должна получить субмарины, которые будут быстрее, чем всё, что она имеет в своем флоте, и способными нести крылатые ракеты.

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Президент США Джо Байден подчеркнул, что на подводных лодках не будут размещать ядерное оружие и их появление на вооружении у Австралии не противоречит ее безъядерному статусу. Он отметил также, что все трое партнеров настроены сохранять регион "свободным и открытым".

Премьер Австралии Энтони Албаниз отметил, что этот проект обеспечит создание тысяч новых рабочих мест и что это "самая большая разовая инвестиция в обороноспособность Австралии за всю ее историю".

Премьер Британии Риши Сунак отметил, что за полтора года после основания формата AUKUS глобальные вызовы безопасности только выросли. "Противоправное вторжение России в Украину, растущее стремление Китая утвердить свои позиции в мире, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи – все это грозит нам реальностью, полной опасностями, хаосом и раздором", – отметил Сунак.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, так как новое партнерство сорвало более давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.