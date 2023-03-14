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КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 08:10
КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності
Запуск ракет КНДР 10 березня в рамках проведення навчання з імітацією нападу на Південну Корею. Фото з сайту ЄП

Північна Корея у вівторок 14 березня вдруге за останні дні здійснила пуски балістичних ракет малої дальності. 

Про це оголосили військові Південної Кореї, пише "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів зафіксував пуски о 7:41 і 7:51 за місцевим часом з Південної провінції Хванхе. Ракети подолали близько 620 км. Військові Південної Кореї та США продовжують уточнювати деталі. 

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Це вже другий пуск за останні три дні. Перед цим вранці 12 березня КНДР здійснила пуски крилатих ракет з підводного човна, що є першим таким випадком – принаймні з тих, про які відомо. 

Активізацію пусків пов’язують з початком спільних військових навчань Південної Кореї та США Freedom Shield, паралельно з триваючими Warrior Shield.  КНДР вбачає у цьому "підготовку до агресивної війни" проти неї. 

10 березня КНДР провела навчання з імітацією нападу на Південну Корею.

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Теми: КНДР
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