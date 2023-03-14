КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності

Запуск ракет КНДР 10 березня в рамках проведення навчання з імітацією нападу на Південну Корею. Фото з сайту ЄП

Північна Корея у вівторок 14 березня вдруге за останні дні здійснила пуски балістичних ракет малої дальності.

Про це оголосили військові Південної Кореї, пише "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів зафіксував пуски о 7:41 і 7:51 за місцевим часом з Південної провінції Хванхе. Ракети подолали близько 620 км. Військові Південної Кореї та США продовжують уточнювати деталі.

Це вже другий пуск за останні три дні. Перед цим вранці 12 березня КНДР здійснила пуски крилатих ракет з підводного човна, що є першим таким випадком – принаймні з тих, про які відомо.

Активізацію пусків пов’язують з початком спільних військових навчань Південної Кореї та США Freedom Shield, паралельно з триваючими Warrior Shield. КНДР вбачає у цьому "підготовку до агресивної війни" проти неї.

10 березня КНДР провела навчання з імітацією нападу на Південну Корею.