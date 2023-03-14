Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 09:10
КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності
Запуск ракет КНДР 10 березня в рамках проведення навчання з імітацією нападу на Південну Корею. Фото з сайту ЄП

Північна Корея у вівторок 14 березня вдруге за останні дні здійснила пуски балістичних ракет малої дальності. 

Про це оголосили військові Південної Кореї, пише "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів зафіксував пуски о 7:41 і 7:51 за місцевим часом з Південної провінції Хванхе. Ракети подолали близько 620 км. Військові Південної Кореї та США продовжують уточнювати деталі. 

Це вже другий пуск за останні три дні. Перед цим вранці 12 березня КНДР здійснила пуски крилатих ракет з підводного човна, що є першим таким випадком – принаймні з тих, про які відомо. 

Активізацію пусків пов’язують з початком спільних військових навчань Південної Кореї та США Freedom Shield, паралельно з триваючими Warrior Shield.  КНДР вбачає у цьому "підготовку до агресивної війни" проти неї. 

10 березня КНДР провела навчання з імітацією нападу на Південну Корею.

Теми: КНДР
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков

Трамп заявив, що його арештують наступного тижня і закликав людей протестувати

Усі новини...
КНДР
КНДР вперше запустила дві стратегічні крилаті ракети із субмарини
КНДР провела навчання з імітацією нападу на Південну Корею
КНДР запустила балістичну ракету в бік Жовтого моря – Сеул
Останні новини
02:36
Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин – Боррель
01:33
Росіяни планують завезти на окуповані території 250 медиків – ЦНС
00:41
Пригожин заявив, що до травня "Вагнер" планує набрати 30 тисяч бойовиків
23:32
оновлено від 17:39Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі й поранені
23:10
2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти
22:39
Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини
22:01
Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3
21:37
Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку всій Європі – Зеленський
21:26
Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії
21:14
До появи COVID-19 можуть бути причетні єнотовидні собаки – дослідження
Усі новини...