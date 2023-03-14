КНДР снова запустила две баллистические ракеты малой дальности

Запуск ракет КНДР 10 марта в рамках проведения учения с имитацией нападения на Южную Корею. Фото с сайта ЕП

Северная Корея во вторник 14 марта второй раз за последние дни провела пуски баллистических ракет малой дальности.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи, пишет "Европейская правда".

Объединенный комитет начальников штабов зафиксировал пуски в 7:41 и 7:51 по местному времени из южной провинции Хванхэ. Ракеты преодолели около 620 км. Военные Южной Кореи и США продолжают уточнять детали.

Это уже второй пуск за последние три дня. Перед этим утром 12 марта КНДР осуществила пуски крылатых ракет с подводной лодки, что стало первым таким случаем – по крайней мере из тех, о которых известно.

Активизацию пусков связывают с началом совместных военных учений Южной Кореи и США Freedom Shield, параллельно с продолжающимися Warrior Shield. КНДР видит в этом "подготовку к агрессивной войне" против нее.

10 марта КНДР провела учения с имитацией нападения на Южную Корею.