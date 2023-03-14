Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КНДР снова запустила две баллистические ракеты малой дальности

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 08:10
КНДР снова запустила две баллистические ракеты малой дальности
Запуск ракет КНДР 10 марта в рамках проведения учения с имитацией нападения на Южную Корею. Фото с сайта ЕП

Северная Корея во вторник 14 марта второй раз за последние дни провела пуски баллистических ракет малой дальности.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи, пишет "Европейская правда".

Объединенный комитет начальников штабов зафиксировал пуски в 7:41 и 7:51 по местному времени из южной провинции Хванхэ. Ракеты преодолели около 620 км. Военные Южной Кореи и США продолжают уточнять детали.

Реклама:

Это уже второй пуск за последние три дня. Перед этим утром 12 марта КНДР осуществила пуски крылатых ракет с подводной лодки, что стало первым таким случаем – по крайней мере из тех, о которых известно.

Активизацию пусков связывают с началом совместных военных учений Южной Кореи и США Freedom Shield, параллельно с продолжающимися Warrior Shield. КНДР видит в этом "подготовку к агрессивной войне" против нее.

10 марта КНДР провела учения с имитацией нападения на Южную Корею.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
КНДР
Разработка оружия массового уничтожения КНДР: США объявили санкции причастным, среди них россиянин
КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: