Ймовірний конкурент Трампа на виборах заявив, що допомога Україні – не в інтересах США

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії, заявив, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"У той час як у США багато життєво важливих національних інтересів — забезпечення безпеки наших кордонів, вирішення кризи готовності наших військових, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю, — все більше заплутування в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них", – сказав Десантіс у відповідь на опитування про війну, яку репортери Fox News поставили кільком оголошеним і потенційним кандидатам у президенти від Республіканської партії.

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Губернатор-республіканець, який ще офіційно не брав участь у праймеріз Республіканської партії, повторив зауваження спікера Палати представників Кевіна Маккарті, зроблені минулого року, з критикою адміністрації Байдена за те, що він назвав виписуванням "чистого чека" Україні.

Хоча Десантіс визнав, що "метою має бути мир", він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як-от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

Зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами експрезидента Дональда Трампа, який сказав, що захист України від Росії не є життєво важливим інтересом США, але життєво важливий для Європи.

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У своїй заяві Десантіс наголосив на пріоритетності оборони США, особливо на південному кордоні.

"Ми не можемо віддавати пріоритет втручанню в ескалацію зовнішньої війни над захистом нашої власної батьківщини, особливо враховуючи, що десятки тисяч американців щороку гинуть від наркотиків, які контрабандою переправляються через наш відкритий кордон, а наші арсенали зброї, критичні для нашої власної безпеки, швидко виснажуються" - сказав він.

Як повідомлялося, республіканець Рон Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.