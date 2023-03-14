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Вероятный конкурент Трампа на выборах заявил, что помощь Украине – не в интересах США

Вторник, 14 марта 2023, 11:46

Губернатор Флориды Рон Десантис, который является одним из возможных кандидатов в президенты от Республиканской партии, заявил, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"В то время как у США много жизненно важных национальных интересов - обеспечение безопасности наших границ, решение кризиса готовности наших военных, достижения энергетической безопасности и независимости, а также сдерживание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая, - все большее впутывание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", - сказал Десантис в ответ на вопрос о войне, который репортеры Fox News задали нескольким объявленным и потенциальным кандидатам в президенты от Республиканской партии.

Губернатор-республиканец, который еще официально не участвовал в праймериз Республиканской партии, повторил слова спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, сделанные в прошлом году, с критикой администрации Байдена за то, что он назвал выписыванием "чистого чека" Украине.

Хотя Десантис признал, что "целью должен быть мир", он предупредил, что отправка войск или современного оружия, такого как истребители F-16 и ракеты большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами".

Замечания Десантиса в целом совпадают с заявлениями экс-президента Дональда Трампа, который сказал, что защита Украины от России не является жизненно важным интересом США, но жизненно важна для Европы.

В своем заявлении Десантис отметил приоритетность обороны США, особенно на южной границе.

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"Мы не можем отдавать приоритет вмешательству в эскалацию внешней войны над защитой нашей собственной родины, особенно учитывая, что десятки тысяч американцев ежегодно гибнут от наркотиков, которые контрабандой переправляются через нашу открытую границу, а наши арсеналы оружия, критические для нашей собственной безопасности, быстро истощаются", - сказал он.

Как сообщалось, республиканец Рон Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, чем может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии Дональду Трампу.

Темы: ТрампСША
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