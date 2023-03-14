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Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 11:19
Сейм Литви визнав ПВК Вагнер терористичною організацією
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Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство BNS.

У прийнятій у вівторок резолюції зазначено, що російська приватна військова компанія "Вагнер" є терористичною організацією, а її члени та найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства. Водночас парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні.

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За резолюцію Сейму проголосували одноголосно 117 членів Сейму.

"З початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році 24 лютого військовослужбовці Російської Федерації та найманці приватної військової компанії "Вагнер", яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора , вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, – що прирівнюється до тероризму", – йдеться в ухваленому документі.

У резолюції Сейму наголошується, що приватна військова компанія "Вагнер", заснована наближеним до президента РФ Євгенієм Пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади.

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За словами Лауринса Кащюнаса, одного з ініціаторів резолюції, такі компанії все частіше використовуються Росією у військових конфліктах. "Щойно представлена публічна оцінка загроз наших литовських розвідувальних служб стверджує, що такі приватні військові та охоронні компанії можуть мати можливість проводити обмежені операції проти Литви", — сказав політик.

Прийнята резолюція закликала інші країни визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією. Сейм також наголошує на необхідності для Литви прийняти закон про запобігання тероризму, який передбачає конкретні критерії, на основі яких уряд або уповноважена ним установа затверджуватиме список терористичних організацій, а також санкції, визначені в чинних законах.

Нагадаємо, в уряді Італії звинуватили групу "Вагнера" у зростанні човнів з нелегальними мігрантами у Середземномор’ї, що є частиною стратегії Москви з помсти країнам, які підтримують Україну.

Теми: ЛатвіяВагнервійнатероризм
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