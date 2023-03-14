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Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 11:19
Сейм Литвы признал ЧВК Вагнер террористической организацией
скриншот

Сейм Литвы принял резолюцию о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство BNS.

В принятой во вторник резолюции указано, что российская частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества. В то же время парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступления агрессии в Украине.

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За резолюцию проголосовали единогласно 117 членов Сейма.

"С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году военнослужащие Российской Федерации и наемники частной военной компании "Вагнер", которая принимает активное участие в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, - что приравнивается к терроризму", - говорится в документе.

В резолюции Сейма отмечается, что частная военная компания "Вагнер", основанная приближенным к президенту РФ Евгением Пригожиным, является теневым инструментом российских властей.

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По словам Лауринса Кащюнаса, одного из инициаторов резолюции, такие компании все чаще используются Россией в военных конфликтах. "Только что представленная публичная оценка угроз наших литовских разведывательных служб утверждает, что такие частные военные и охранные компании могут иметь возможность проводить ограниченные операции против Литвы", - сказал политик.

В резолюции призывают другие страны признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Сейм также подчеркивает необходимость для Литвы принять закон о предотвращении терроризма с конкретными критериями, на основе которых правительство или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, а также санкции, определенные в действующих законах.

Напомним, в правительстве Италии обвинили группу "Вагнера" в увеличении числа суден с нелегальными мигрантами в Средиземном море, что является частью стратегии Москвы по мести странам, поддерживающим Украину.

Темы: ЛатвияВагнервойнатерроризм
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