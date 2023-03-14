Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 12:19
Сейм Литвы признал ЧВК Вагнер террористической организацией
скриншот

Сейм Литвы принял резолюцию о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство BNS.

В принятой во вторник резолюции указано, что российская частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества. В то же время парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступления агрессии в Украине.

За резолюцию проголосовали единогласно 117 членов Сейма.

"С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году военнослужащие Российской Федерации и наемники частной военной компании "Вагнер", которая принимает активное участие в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, - что приравнивается к терроризму", - говорится в документе.

В резолюции Сейма отмечается, что частная военная компания "Вагнер", основанная приближенным к президенту РФ Евгением Пригожиным, является теневым инструментом российских властей.

По словам Лауринса Кащюнаса, одного из инициаторов резолюции, такие компании все чаще используются Россией в военных конфликтах. "Только что представленная публичная оценка угроз наших литовских разведывательных служб утверждает, что такие частные военные и охранные компании могут иметь возможность проводить ограниченные операции против Литвы", - сказал политик.

ВИДЕО ДНЯ

В резолюции призывают другие страны признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Сейм также подчеркивает необходимость для Литвы принять закон о предотвращении терроризма с конкретными критериями, на основе которых правительство или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, а также санкции, определенные в действующих законах.

Напомним, в правительстве Италии обвинили группу "Вагнера" в увеличении числа суден с нелегальными мигрантами в Средиземном море, что является частью стратегии Москвы по мести странам, поддерживающим Украину.

Темы: ЛатвияВагнервойнатерроризм
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты

Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней - Кубраков

Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать

Все новости...
Латвия
Латвия передает Украине первые конфискованные у пьяных водителей авто
Зеленский подписал с президентом Латвии декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины
ЕС и НАТО сохраняют единство в поддержке Украины – премьер Латвии
Последние новости
03:38
ООН подтвердила продление "зернового соглашения"
02:36
Сербия и Косово договорились о нормализации отношений – Боррель
01:33
Россияне планируют завезти на оккупированные территории 250 медиков – ЦНС
00:41
Пригожин заявил, что до мая "Вагнер" планирует набрать 30 тысяч боевиков
23:32
обновлено от 17:39Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые
23:10
2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты
22:39
Россияне в субботу обстреливали 4 общины Сумщины
22:01
Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3
21:37
Бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность всей Европе – Зеленский
21:26
Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии
Все новости...