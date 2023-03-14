Нардепы отчитываются минимально: НАПК запустило счетчик деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило счетчик, который отражает количество поданных публичными служащими деклараций за 2021 год.

Источник: НАПК

Детали: Данные счетчика, который можно увидеть на стартовой странице сайта НАПК, будут обновляться по понедельникам, чтобы можно было видеть динамику декларирования.

По словам главы НАПК Александра Новикова, рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить подачу, а вот "среди топ-чиновников и нардепов количество лиц, которые отчитались, минимальное".

По состоянию на 13 марта декларации подали 336 тысяч 617 человек. Среди них:

29 193 должностных лиц категории "А" и "Б" (госслужащие, занимающие руководящие должности);

29 народных депутатов;

2 действующих министра (Министр образования и науки и Министр обороны);

2 заместителя руководителя Офиса Президента;

1715 судей;

7 980 прокуроров, следователей, дознавателей;

5 глав ОГА и ОГА.

Сейчас декларирование публичными служащими добровольное.

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