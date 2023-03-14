Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы отчитываются минимально: НАПК запустило счетчик деклараций

Александр ШумилинВторник, 14 марта 2023, 12:23
Нардепы отчитываются минимально: НАПК запустило счетчик деклараций
Фото: ГНС

Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило счетчик, который отражает количество поданных публичными служащими деклараций за 2021 год.

Источник: НАПК

Детали: Данные счетчика, который можно увидеть на стартовой странице сайта НАПК, будут обновляться по понедельникам, чтобы можно было видеть динамику декларирования.

По словам главы НАПК Александра Новикова, рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить подачу, а вот "среди топ-чиновников и нардепов количество лиц, которые отчитались, минимальное".

По состоянию на 13 марта декларации подали 336 тысяч 617 человек. Среди них:

  • 29 193 должностных лиц категории "А" и "Б" (госслужащие, занимающие руководящие должности);
  • 29 народных депутатов;
  • 2 действующих министра (Министр образования и науки и Министр обороны);
  • 2 заместителя руководителя Офиса Президента;
  • 1715 судей;
  • 7 980 прокуроров, следователей, дознавателей;
  • 5 глав ОГА и ОГА.

Сейчас декларирование публичными служащими добровольное.

Читайте больше: Кто должен подавать декларацию о доходах в 2023 году - разъяснение

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАПКдекларации
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты

Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней - Кубраков

Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать

Все новости...
НАПК
Работа на помойку: почему суд будет закрывать дела по недекларированию имущества нардепами?
УП.Чат: Декларации депутатов, судьба Кирилла Тимошенко и дома Павла Халимона
У нардепа Халимона могут забрать скандальный дом: САП открыла производство
Последние новости
03:38
ООН подтвердила продление "зернового соглашения"
02:36
Сербия и Косово договорились о нормализации отношений – Боррель
01:33
Россияне планируют завезти на оккупированные территории 250 медиков – ЦНС
00:41
Пригожин заявил, что до мая "Вагнер" планирует набрать 30 тысяч боевиков
23:32
обновлено от 17:39Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые
23:10
2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты
22:39
Россияне в субботу обстреливали 4 общины Сумщины
22:01
Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3
21:37
Бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность всей Европе – Зеленский
21:26
Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии
Все новости...