Нардепы отчитываются минимально: НАПК запустило счетчик деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило счетчик, который отражает количество поданных публичными служащими деклараций за 2021 год.

Источник: НАПК

Детали: Данные счетчика, который можно увидеть на стартовой странице сайта НАПК, будут обновляться по понедельникам, чтобы можно было видеть динамику декларирования.

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По словам главы НАПК Александра Новикова, рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить подачу, а вот "среди топ-чиновников и нардепов количество лиц, которые отчитались, минимальное".

По состоянию на 13 марта декларации подали 336 тысяч 617 человек. Среди них:

29 193 должностных лиц категории "А" и "Б" (госслужащие, занимающие руководящие должности);

29 народных депутатов;

2 действующих министра (Министр образования и науки и Министр обороны);

2 заместителя руководителя Офиса Президента;

1715 судей;

7 980 прокуроров, следователей, дознавателей;

5 глав ОГА и ОГА.

Сейчас декларирование публичными служащими добровольное.

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