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У Тбілісі проходить акція праворадикалів, з будівлі парламенту зірвали прапор ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 12:38

Учасники та прихильники праворадикальної групи "Альт-Інфо" та її політичного крила "Консервативний рух" проводять акцію протесту в центрі Тбілісі.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда"

Акція проходить з гаслами "проти іноземних агентів" і тих, хто нібито намагається "втягнути Грузію у війну". Як свідчать фото грузинських кореспондентів, присутні щонайменше кількасот людей.

У промовах лідерів лунали антизахідні та гомофобні заяви, "Наш дім не Захід - наш дім Грузія". Один із них - Зураб Махарадзе, який раніше нібито залишив лідерську посаду у партії, але зараз - серед організаторів акції.

Учасники зірвали прапор Євросоюзу з будівлі парламенту і збиралися спалити його, поліція спершу не дозволила цього зробити. Згодом Sova News опублікувало фото вже розірваного й підпаленого прапора.

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Також видання пише, що учасники маршу кидалися камінням у балкон, на якому власник вивісив прапор України.  

"Альт-Інфо" і раніше неодноразово проводила антизахідні акції під посольствами та запам’яталася як одна з ініціаторів нападів на журналістів під час прайду 5 липня 2021 року. Під час Прайд-тижня 2022 року, всі події якого були закритими, група теж спробувала влаштувати провокації, тоді затримали кілька десятків людей. 

Теми: ГрузіямітингиЄС
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