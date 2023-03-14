У Тбілісі проходить акція праворадикалів, з будівлі парламенту зірвали прапор ЄС

Учасники та прихильники праворадикальної групи "Альт-Інфо" та її політичного крила "Консервативний рух" проводять акцію протесту в центрі Тбілісі.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Акція проходить з гаслами "проти іноземних агентів" і тих, хто нібито намагається "втягнути Грузію у війну". Як свідчать фото грузинських кореспондентів, присутні щонайменше кількасот людей.

Far-right group Alt info (Conservative Movement) is now organising a march towards Rustaveli. This group was responsible for the 5 July pogroms in 2021, when more than 50 journalists were injured. Most of the independent or opposition media is covering their protests.

📸Alt info pic.twitter.com/ErZjg9misH March 14, 2023

У промовах лідерів лунали антизахідні та гомофобні заяви, "Наш дім не Захід - наш дім Грузія". Один із них - Зураб Махарадзе, який раніше нібито залишив лідерську посаду у партії, але зараз - серед організаторів акції.

Учасники зірвали прапор Євросоюзу з будівлі парламенту і збиралися спалити його, поліція спершу не дозволила цього зробити. Згодом Sova News опублікувало фото вже розірваного й підпаленого прапора.

ВІДЕО ДНЯ

Також видання пише, що учасники маршу кидалися камінням у балкон, на якому власник вивісив прапор України.

"Альт-Інфо" і раніше неодноразово проводила антизахідні акції під посольствами та запам’яталася як одна з ініціаторів нападів на журналістів під час прайду 5 липня 2021 року. Під час Прайд-тижня 2022 року, всі події якого були закритими, група теж спробувала влаштувати провокації, тоді затримали кілька десятків людей.