У Тбілісі проходить акція праворадикалів, з будівлі парламенту зірвали прапор ЄС

Учасники та прихильники праворадикальної групи "Альт-Інфо" та її політичного крила "Консервативний рух" проводять акцію протесту в центрі Тбілісі.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Акція проходить з гаслами "проти іноземних агентів" і тих, хто нібито намагається "втягнути Грузію у війну". Як свідчать фото грузинських кореспондентів, присутні щонайменше кількасот людей.

Far-right group Alt info (Conservative Movement) is now organising a march towards Rustaveli. This group was responsible for the 5 July pogroms in 2021, when more than 50 journalists were injured. Most of the independent or opposition media is covering their protests.

