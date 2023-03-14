В Тбилиси проходит акция праворадикалов, со здания парламента сорвали флаг ЕС

Участники и сторонники праворадикальной группы "Альт-Инфо" и ее политического крыла "Консервативное движение" проводят акцию протеста в центре Тбилиси.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Акция проходит с лозунгами "против иностранных агентов" и тех, кто якобы пытается "втянуть Грузию в войну". Как свидетельствуют фото грузинских корреспондентов, присутствуют по меньшей мере несколько сотен человек.

Far-right group Alt info (Conservative Movement) is now organising a march towards Rustaveli. This group was responsible for the 5 July pogroms in 2021, when more than 50 journalists were injured. Most of the independent or opposition media is covering their protests.

📸Alt info pic.twitter.com/ErZjg9misH March 14, 2023

В речах лидеров звучали антизападные и гомофобные заявления, "Наш дом не Запад - наш дом Грузия". Один из них - Зураб Махарадзе, который ранее якобы оставил лидерскую должность, но сейчас - среди организаторов акции.

Участники сорвали флаг Евросоюза со здания парламента и собирались сжечь его, полиция сначала не позволила этого сделать. Впоследствии Sova News опубликовало фото уже разорванного и подожженного флага.

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Также издание пишет, что участники марша бросались камнями в балкон, на котором развевался флаг Украины.

"Альт-Инфо" и ранее неоднократно проводила антизападные акции под посольствами и запомнилась как одна из инициаторов нападений на журналистов во время прайда 5 июля 2021 года. Во время Прайд-недели 2022 года, все события которой были закрытыми, группа тоже попыталась устроить провокации, тогда задержали несколько десятков человек.