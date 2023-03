В Тбилиси проходит акция праворадикалов, со здания парламента сорвали флаг ЕС

Участники и сторонники праворадикальной группы "Альт-Инфо" и ее политического крыла "Консервативное движение" проводят акцию протеста в центре Тбилиси.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Акция проходит с лозунгами "против иностранных агентов" и тех, кто якобы пытается "втянуть Грузию в войну". Как свидетельствуют фото грузинских корреспондентов, присутствуют по меньшей мере несколько сотен человек.

Far-right group Alt info (Conservative Movement) is now organising a march towards Rustaveli. This group was responsible for the 5 July pogroms in 2021, when more than 50 journalists were injured. Most of the independent or opposition media is covering their protests.

📸Alt info pic.twitter.com/ErZjg9misH