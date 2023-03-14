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ДМС: паспорти з різною транслітерацією імені залишаються чинними до закінчення терміну дії

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 14:22
ДМС: паспорти з різною транслітерацією імені залишаються чинними до закінчення терміну дії
ілюстративне зображення з сайту ДМС

Державна міграційна служба України заявила, що закордонні паспорти українців, у яких ім’я чи прізвище в ньому транслітеровані інакше, аніж в новішій ID-картці, будуть залишатися чинними до дати, коли спливає термін дії, або до звернення за обміном документа. 

Як повідомляє "Європейська правда", таке роз’яснення опублікували на сайті ДМС, а також порталі Міністерства внутрішніх справ України. 

"На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта", - інформує ДМС.

Державна міграційна служба опублікувала також посилання, за яким можна перевірити статус документа. 

Водночас, роз’яснення не дає прямої відповіді, чи поновлять автоматично паспорти, які через інакшу транслітерацію імені в ID-картці вже були визнані недійсними. 

Раніше член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій заявив, що ДМС не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше. За його словами, на комітеті очільниця ДМС також повідомила, що процес анулювання закордонних паспортів зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, було чи найближчим часом буде поновлено.

Теми: паспорт
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