ГМС: паспорта с разной транслитерацией имени остаются в силе до окончания срока действия

Государственная миграционная служба Украины заявила, что загранпаспорта украинцев, у которых имя или фамилия в нем транслитерированы иначе, чем в более новой ID-карте, будут оставаться в силе до даты, когда истекает срок действия, или до обращения за обменом документа.

Как сообщает "Европейская правда", такое разъяснение опубликовали на сайте ГМС, а также портале Министерства внутренних дел Украины.

"На сегодня паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, действуют до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или меняться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта", - информирует ГМС.

Государственная миграционная служба опубликовала также ссылку, по которой можно проверить статус документа.

В то же время, разъяснение не дает прямого ответа, возобновят ли автоматически паспорта, которые из-за иной транслитерации имени в ID-карте уже были признаны недействительными.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Роман Бабий заявил, что ГМС не будет признавать недействительными загранпаспорта, транслитерация фамилий в которых не совпадает с ID-картой, выданной позже.

По его словам, на комитете руководительница ГМС также сообщила, что процесс аннулирования загранпаспортов остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, было или в ближайшее время будет восстановлено.