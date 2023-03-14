По всій Україні знову вили сирени тривоги
Вівторок, 14 березня 2023, 13:34
По всій териорії України знову оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог
Деталі: О 14.30 сигнал сирени включився в Києві та на Вінничині і дуже швидко поширився по всіх областях.
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Як пояснювали раніше у Повітряних силах, зазвичай таке буває при злеті російських винищувачів МіГ-31К, які можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал".
За 25 хвилин пішли відбої тривоги.
Попередня тривога лунала по всій Україні о 13-тій годині. Вона тривала пів години.
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