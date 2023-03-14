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По всій Україні знову вили сирени тривоги

Валентина РоманенкоВівторок, 14 березня 2023, 14:34
По всій Україні знову вили сирени тривоги
ФОТО GETTY IMAGES

По всій териорії України знову оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: О 14.30 сигнал сирени включився в Києві та на Вінничині і дуже швидко поширився по всіх областях.

Як пояснювали раніше у Повітряних силах, зазвичай таке буває при злеті російських винищувачів МіГ-31К, які можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал".

За 25 хвилин пішли відбої тривоги.

Попередня тривога лунала по всій Україні о 13-тій годині. Вона тривала пів години.

Теми: повітряна тривога
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