По всій Україні знову вили сирени тривоги

По всій териорії України знову оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: О 14.30 сигнал сирени включився в Києві та на Вінничині і дуже швидко поширився по всіх областях.

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Як пояснювали раніше у Повітряних силах, зазвичай таке буває при злеті російських винищувачів МіГ-31К, які можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал".

За 25 хвилин пішли відбої тривоги.

Попередня тривога лунала по всій Україні о 13-тій годині. Вона тривала пів години.