По всей Украине снова выли сирены тревоги

По всей территории Украины снова объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В 14.30 сигнал сирены включился в Киеве и Винницкой области и очень быстро распространился по всем областям.

Как объясняли ранее в Воздушных силах, обычно такое бывает при взлете российских истребителей МиГ-31К, которые могут нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Через 25 минут пошли отбои тревоги.

Предыдущая тревога звучала по всей Украине в 13 часов. Она длилась полчаса.