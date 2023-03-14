По всей Украине снова выли сирены тревоги
Вторник, 14 марта 2023, 14:34
По всей территории Украины снова объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог
Детали: В 14.30 сигнал сирены включился в Киеве и Винницкой области и очень быстро распространился по всем областям.
Как объясняли ранее в Воздушных силах, обычно такое бывает при взлете российских истребителей МиГ-31К, которые могут нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Через 25 минут пошли отбои тревоги.
Предыдущая тревога звучала по всей Украине в 13 часов. Она длилась полчаса.