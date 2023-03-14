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По всей Украине снова выли сирены тревоги

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 13:34
По всей Украине снова выли сирены тревоги
ФОТО GETTY IMAGES

По всей территории Украины снова объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В 14.30 сигнал сирены включился в Киеве и Винницкой области и очень быстро распространился по всем областям.

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Как объясняли ранее в Воздушных силах, обычно такое бывает при взлете российских истребителей МиГ-31К, которые могут нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Через 25 минут пошли отбои тревоги.

Предыдущая тревога звучала по всей Украине в 13 часов. Она длилась полчаса.

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Темы: воздушная тревога
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