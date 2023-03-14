Макрон на зустрічі з Орбаном закликав до єдності ЄС у питанні війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Парижі в понеділок увечері, щоб обговорити низку питань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал RFI.

Під час робочої вечері в Єлисейському палаці французький президент і угорський лідер розпочали підготовку до засідання Європейської ради 23 і 24 березня в Брюсселі.

На порядку денному стояли питання "промислової політики, енергетики та міграції", повідомили в Єлисейському палаці.

Макрон прагнув підкреслити "єдність європейських країн" щодо війни в Україні, "європейських цінностей" і верховенства права.

На відміну від більшості європейських лідерів, Віктор Орбан відкрито критикував позицію ЄС щодо конфлікту, називаючи його "непрямою війною", яку Європа веде проти Росії, і закликаючи до припинення вогню.

Крім того, Орбан кілька разів конфліктував з Європейським Союзом через нестабільну повагу до верховенства права в Угорщині, яку Макрон знову підняв у понеділок увечері.

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"Ми обговорили російсько-українську війну, енергетичну безпеку, посилення конкурентоспроможності Європи та європейську оборонну промисловість. Дякую, Еммануель!" - написав у свою чергу про зустріч Орбан у Twitter.

Вечеря на Єлисейських полях, більш ніж через рік після їхньої останньої двосторонньої зустрічі в грудні 2021 року в Будапешті, "є можливістю підтвердити важливість європейських цінностей і єдність європейських країн у їхній підтримці України перед лицем російської агресії, зокрема, шляхом застосування санкцій проти Росії", заявили у президента Франції.

Також на порядку денному понеділкової вечері були питання промислової конкурентоспроможності та міграції, оскільки Орбан у минулому потрапляв під критику за свою політику щодо неєвропейських біженців.

Нагадаємо, нещодавно Орбан допустив, що країні, можливо, в майбутньому доведеться переглянути свої відносини з Росією через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення в Україну.